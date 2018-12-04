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18:37 (мск), источник: Индикатор

Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму

В периоды отсутствия матки рабочие пчелы из ее колонии могут начать откладывать яйца, причем не всегда в рамках своей колонии. Особенно эта тактика оказалась характерна для так называемых пчел-бунтарей — рабочих пчел, которые наиболее склонны к размножению.

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Источник: CC0/Silberfuchs

Результаты опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

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В обычной ситуации в пчелиной колонии яйца откладывает только одна особь, матка. Таким образом получаются и рабочие пчелы женского пола (из оплодотворенных яиц) и пчелы мужского пола — трутни (из неоплодотворенных). Ученые замечали, что если матки в колонии нет или она очень старая, рабочие пчелы начинают сами откладывать яйца. Таких особей называют трутовками, так как их потомство полностью состоит из трутней, ведь рабочие пчелы не спариваются. Тем не менее, их репродуктивный потенциал не очень велик. Некоторые трутовки откладывают яйца в другие колонии, то есть прибегают к внутривидовому паразитизму.

В 2012 году стало известно о существовании небольшой касты пчел-бунтарей, которые могут отложить намного больше яиц, чем обычные трутовки. Если матки нет, пчелы не подвергаются воздействию выделяемых ей веществ, из-за чего такие особи меняют поведение. В новой работе ученые решили исследовать отличия между трутовками и пчелами-бунтарями.

Авторы предположили, что для бунтарей паразитизм должен быть более характерен, то есть они с большей вероятностью должны откладывать яйца не в своей колонии. Эта идея подтвердилась.

Оказалось, что среди бунтарей от 21 до 39% особей посещают другие колонии во время отсутствия матки, в то время как в это время так делает всего от 3 до 8% рабочих пчел.

Также бунтари с большей вероятностью проникали в колонии без матки, а обычные рабочие не делали различия. Авторы приходят к выводу, что бунтарям свойственен внутривидовой паразитизм, при котором затраты на выкармливание возлагаются не на родственных представителей своего вида, что может стать причиной сохранения стратегии бунтарей в популяции пчел.

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