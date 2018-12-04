Пчелы-бунтари оказались склонны к паразитизму
В периоды отсутствия матки рабочие пчелы из ее колонии могут начать откладывать яйца, причем не всегда в рамках своей колонии. Особенно эта тактика оказалась характерна для так называемых
В периоды отсутствия матки рабочие пчелы из ее колонии могут начать откладывать яйца, причем не всегда в рамках своей колонии. Особенно эта тактика оказалась характерна для так называемых
Результаты опубликованы в журнале Ecology and Evolution.
В обычной ситуации в пчелиной колонии яйца откладывает только одна особь, матка. Таким образом получаются и рабочие пчелы женского пола (из оплодотворенных яиц) и пчелы мужского пола — трутни (из неоплодотворенных). Ученые замечали, что если матки в колонии нет или она очень старая, рабочие пчелы начинают сами откладывать яйца. Таких особей называют трутовками, так как их потомство полностью состоит из трутней, ведь рабочие пчелы не спариваются. Тем не менее, их репродуктивный потенциал не очень велик. Некоторые трутовки откладывают яйца в другие колонии, то есть прибегают к внутривидовому паразитизму.
В 2012 году стало известно о существовании небольшой касты
Авторы предположили, что для бунтарей паразитизм должен быть более характерен, то есть они с большей вероятностью должны откладывать яйца не в своей колонии. Эта идея подтвердилась.
Также бунтари с большей вероятностью проникали в колонии без матки, а обычные рабочие не делали различия. Авторы приходят к выводу, что бунтарям свойственен внутривидовой паразитизм, при котором затраты на выкармливание возлагаются не на родственных представителей своего вида, что может стать причиной сохранения стратегии бунтарей в популяции пчел.
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