Янукович может покинуть Россию для лечения в Израиле

Источник: РИА Новости

В ноябре Янукович был госпитализирован в РФ со спортивной травмой, у него было зафиксировано повреждение позвоночника и ноги. По словам его адвоката, экс-президент не мог самостоятельно двигаться. Горошинский предоставил суду в Киеве, рассматривающему дело в отношении Януковича о госизмене, соответствующую медицинскую справку, и коллегия суда предоставила Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом 5 декабря — сидя или лежа на больничной койке.

По словам Горошинского, во время визита в Москву ему не удалось встретиться с подзащитным, однако получилось увидеться с врачом из Израиля — известным хирургом Эялем Аттиасом. Аттиаса пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения Януковича.

«По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд», — приводит Горошинский слова Аттиаса.

Адвокат Януковича получил экспертные заключения врача, но подчеркнул, что не может раскрывать деталей его диагноза и названия клиники. «Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд после моего возвращения», — отметил Горошинский.