Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реагенты: как спасаться и чем грозят
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
20 фото, которые помогут снять стресс
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Если ребенок родился в декабре: 5 удивительных фактов
57-летний Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой яичника
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги
Состояние владельца «Спартака» выросло на 1,82 млрд долларов
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась
СМИ: На российских вертолетах используют “невозможное” оружие
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Пескова попросили прокомментировать исчезновение катеров Украины
Российского актера сняли с самолета
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
18Погромы в Париже
18:43 (мск), источник: РИА Новости

Янукович может покинуть Россию для лечения в Израиле

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович может покинуть РФ для лечения в Израиле, сообщил в Facebook его адвокат Александр Горошинский.

Наверх
Источник: РИА Новости

В ноябре Янукович был госпитализирован в РФ со спортивной травмой, у него было зафиксировано повреждение позвоночника и ноги. По словам его адвоката, экс-президент не мог самостоятельно двигаться. Горошинский предоставил суду в Киеве, рассматривающему дело в отношении Януковича о госизмене, соответствующую медицинскую справку, и коллегия суда предоставила Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом 5 декабря — сидя или лежа на больничной койке.

По словам Горошинского, во время визита в Москву ему не удалось встретиться с подзащитным, однако получилось увидеться с врачом из Израиля — известным хирургом Эялем Аттиасом. Аттиаса пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения Януковича.

Видео
СМИ: Виктор Янукович госпитализирован в Москве с травмой позвоночника

«По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд», — приводит Горошинский слова Аттиаса.

Адвокат Януковича получил экспертные заключения врача, но подчеркнул, что не может раскрывать деталей его диагноза и названия клиники. «Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд после моего возвращения», — отметил Горошинский.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

 Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину на саммите G20
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год
Всемирный банк считает неисполнимым майский указ Путина
Как выглядят самые лучшие пляжи 2018 года (фото)
«Желтые жилеты» отвергли предложенные властями Франции меры
ЦБ предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке
Forbes назвал самую влиятельную женщину года
Спорт
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги А Суперкубок России могут провести за рубежом
Hi-Tech
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото) Как ее пропустили вообще?
Авто
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный) В России заработало бюро страховых историй: вся история клиента страховой компании хранится за последние 3 года
Кино
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы Звезда популярного ситкома призналась, что не чувствует себя состоявшейся актрисой
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Игра закончена, погасли свечи. Результаты конкурса рассказов 487
Светская жизнь - 20 404
о непрочитанных книгах спрошу 205
Удобство или резервация? 164
Леди
Что подарить мужчине на Новый год – 43 идеи Подарки родителям и лучшим подругам закуплены, осталось самое сложное – придумать, что подарить своему мужчине
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь