Как выглядит древний город, построенный царем Иродом
Некогда грандиозное место.
Некогда грандиозное место.
На берегу Средиземного моря, между устьями ручья Крокодилов и речки Хадера, примерно в 40 километрах от
Как считается, это поселение было основано финикийцами в 259 году до нашей эры и носило название Башня Стратона. В 103 году до нашей эры побережье было присоединено к Хасмонейскому царству, а спустя 40 лет завоевано Римом. Тогда же римский император Август подарил эти земли царю Ироду, который и построил здесь богатый город под названием Кесария (в честь римского кесаря Октавиана Августа).
Кесария долгое время была важным городом и резиденцией римских прокураторов. Кстати, до сих пор в городе сохранилась известняковая плита, на которой выбито посвящение императору Тиберию, подписанное «Понтий Пилат, префект Иудеи». Этот камень считается единственным вещественным доказательством существования самого известного прокуратора Иудеи.
В 1101 году город захватили крестоносцы, затем турки, а в 1191 году сюда вновь пришли крестоносцы, которые восстановили город и порт и построили храм, в котором, по преданиям, хранился «Святой Грааль».
Но в 1265 году Кесария снова была захвачена мамлюками, разрушена ими и покинута. Долгие столетия Кесария лежала в руинах и лишь в XIX веке турецкие власти поселили здесь беженцев из Боснии, которые и начали понемногу приводить в порядок это место.
Сейчас остатки древнего города — это Национальный археологический парк. Здесь можно увидеть остатки городских улиц, отделанные бани византийского периода, эллинский и арабский порты, площадь статуй римского периода, руины синагоги и фрагменты акведуков.
На территории Кесарии есть двухъярусный театр на 4 тысячи посадочных мест (он считается самым древним театром на израильской земле), руины некогда великолепного «Дворца на рифе» и амфитеатр царя Ирода с длиной арены более 250 метров и шириной около 50 метров. Кстати, амфитеатр полностью восстановлен, и в нем периодически проходят концерты и спектакли.
К сожалению, часть города со временем ушла под воду, но в 1993 году здесь открыли подводный археологический музей. При нем есть также школа подводного плавания.
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