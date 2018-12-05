В Израиле найдены золотые монеты времен крестовых походов

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Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине было 24 золотых монет, а также одна золотая сережка.

Судя по всему, хозяева сокровища собирались вернуться и забрать его, но сделать им это по неизвестным причинам не удалось.

В XI веке на эти деньги можно было бы жить годами | Источник: GETTY IMAGES

Израильские археологи говорят, что хозяева сокровища должны были быть богатыми людьми, поскольку каждая из монет была эквивалентна годовому доходу тогдашнего крестьянина.

По словам археологов, хозяева монет могли быть убиты после того, как Кесарию захватили крестоносцы в 1101 году.

Археологи проводят раскопки в Кесарии уже несколько десятилетий | Источник: YAAKOV SHIMDOV

Сокровища были обнаружены в стене дома периода Аббасидской и Фатимидской династий.

«Это свидетельство одного из самых драматичных периодов истории Кесарии: ее завоевание крестоносцами», — говорится в сообщении об открытии сокровища на сайте Управления древностей Израиля.

Как полагают, хозяева сокровища были или убиты, или увезены в рабство | Источник: GETTY IMAGES

Согласно летописям, почти все жители Кесарии были убиты войсками Балдуина I Иерусалимского, который правил Святой Землей между 1100 и 1118 годами.

«Можно предположить, что хозяин сокровища и его семья либо были убиты, либо проданы в рабство, и так и не смогли вернуться и забрать его», — говорят главы археологической экспедиции Петер Гендельман и Мохаммед Хатар.

Монеты были отчеканены в XI веке | Источник: YANIV BERMAN

Монеты были найдены близ предыдущих обнаруженных тайников — чашей с золотыми и серебряными монетами, найденной в 1960-х годах, и коллекцией бронзовых сосудов, обнаруженной в 1990-е годы. Эти сокровища выставлены в Израильском музее в Иерусалиме.

В 2015 году аквалангисты случайно обнаружили крупнейшую коллекцию золотых момент на средиземноморском побережье Израиля. На дне моря лежали более двух тысяч золотых монет тысячелетней давности.

Та же команда археологов, что нашла золотые монеты, недавно обнаружила хорошо сохранившуюся древнюю мозаику | Источник: GETTY IMAGES