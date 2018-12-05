Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Северный поток — 2» решит судьбу Украины: РФ ответила ЕС
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
20 фото, которые помогут снять стресс
Врач: при появлении голода обязательно надо есть в любое время
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Завещание Буша для США: РФ выставит счёт за СССР
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
«Беременность» британки оказалась 26-килограммовой кистой яичника
Автор "Маски-шоу" Юрий Гриневич скончался сегодня - причина
Актриса Хмельницкая показала обнаженное фото - СМИ
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
Врач, считающий себя звездой, выгнал из больницы Харатьяна - СМИ
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
"После долгих опровержений Россия признала": что возмутило НАТО
Запад оказал "мощную поддержку Украине"
Фоторепортажи
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
8Конфликт в Керченском проливе
14:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Израиле найдены золотые монеты времен крестовых походов

Израильские археологи обнаружили спрятанный 900 лет назад кувшин с золотыми монетами на раскопках древнего города Кесария.

Наверх
Источник: YANIV BERMAN

Редкая находка была обнаружена в щели в стене каменного дома. В бронзовом кувшине было 24 золотых монет, а также одна золотая сережка.

Судя по всему, хозяева сокровища собирались вернуться и забрать его, но сделать им это по неизвестным причинам не удалось.

В XI веке на эти деньги можно было бы жить годами | Источник: GETTY IMAGES

Израильские археологи говорят, что хозяева сокровища должны были быть богатыми людьми, поскольку каждая из монет была эквивалентна годовому доходу тогдашнего крестьянина.

По словам археологов, хозяева монет могли быть убиты после того, как Кесарию захватили крестоносцы в 1101 году.

Археологи проводят раскопки в Кесарии уже несколько десятилетий | Источник: YAAKOV SHIMDOV

Сокровища были обнаружены в стене дома периода Аббасидской и Фатимидской династий.

«Это свидетельство одного из самых драматичных периодов истории Кесарии: ее завоевание крестоносцами», — говорится в сообщении об открытии сокровища на сайте Управления древностей Израиля.

Как полагают, хозяева сокровища были или убиты, или увезены в рабство | Источник: GETTY IMAGES

Согласно летописям, почти все жители Кесарии были убиты войсками Балдуина I Иерусалимского, который правил Святой Землей между 1100 и 1118 годами.

«Можно предположить, что хозяин сокровища и его семья либо были убиты, либо проданы в рабство, и так и не смогли вернуться и забрать его», — говорят главы археологической экспедиции Петер Гендельман и Мохаммед Хатар.

Монеты были отчеканены в XI веке | Источник: YANIV BERMAN

Монеты были найдены близ предыдущих обнаруженных тайников — чашей с золотыми и серебряными монетами, найденной в 1960-х годах, и коллекцией бронзовых сосудов, обнаруженной в 1990-е годы. Эти сокровища выставлены в Израильском музее в Иерусалиме.

В 2015 году аквалангисты случайно обнаружили крупнейшую коллекцию золотых момент на средиземноморском побережье Израиля. На дне моря лежали более двух тысяч золотых монет тысячелетней давности.

Та же команда археологов, что нашла золотые монеты, недавно обнаружила хорошо сохранившуюся древнюю мозаику | Источник: GETTY IMAGES
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Петр Порошенко назвал дату создания украинской церкви. Что дальше?
"Яндекс" показал свой первый смартфон. Что о нем известно
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко по телефону
Словакия заподозрила российского дипломата в шпионаже
Убивают любого. Какие народы самые враждебные на планете?
В Генштабе рассказали об ответе России в случае отмены ДРСМД
В парках Дании «поселили» гигантских троллей (фото)
Как выглядит самая опасная в мире улитка (фото)
Путин вручил премию «Доброволец России — 2018»
Спорт
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел неожиданное поражение от команды, которую одолел в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18
Hi-Tech
Samsung «засветила» прототип 5G смартфона с боковым вырезом Секретный Samsung и 5G сети уже в начале 2019
Авто
Для президента Украины заказали новый (очень дорогой) кортеж Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами президента Украины» приобрела пару бронированных Mercedes S 600 Guard
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
20-летие Vogue 324
платья Скарлетт О'Хара из фильма 1939 года "Унесённые ветром" 219
Кто прав,кто не прав.... 170
что принято дарить воспитателям в детском саду? 154
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь