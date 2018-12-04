Названы самые популярные у туристов города мира
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания) возглавили рейтинг ста самых популярных среди туристов городов мира, сообщает Euromonitor International.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания) возглавили рейтинг ста самых популярных среди туристов городов мира, сообщает Euromonitor International.
Дальше в списке расположились Макао (Китай), Сингапур, Париж (Франция), Дубай (ОАЭ),
По словам экспертов, интерес к Гонконгу вырос, в частности, после недавнего завершения строительства моста
Также эксперты отметили, что Париж в рейтинге обогнал Дубай. В столице Франции туристическая отрасль восстанавливается после падения показателей в 2016 году, когда турпоток сильно сократился
В европейском рейтинге после Лондона и Парижа третью строчку занял Стамбул, который принял больше туристов, чем, например, Рим: 12 миллионов против 9,7 миллионов человек. Следующие в списке популярных европейских городов — Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.
Москва занимает 46 позицию. Российская столица в этом году обогнала по турпотоку Флоренцию и Дублин. В столице России в 2018 году побывали 5,4 миллиона человек, считают эксперты. Это на 12,6% больше, чем годом ранее.