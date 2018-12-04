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20:17 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные у туристов города мира

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания) возглавили рейтинг ста самых популярных среди туристов городов мира, сообщает Euromonitor International.

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Источник: CC0/carloyuen
Гонконг принял почти 30 миллионов гостей, Бангкок — около 22,5 миллионов, а Лондон — около 20.

Дальше в списке расположились Макао (Китай), Сингапур, Париж (Франция), Дубай (ОАЭ), Нью-Йорк (США), Куала-Лумпур (Малайзия) и Шэньчжэнь (Китай).

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По словам экспертов, интерес к Гонконгу вырос, в частности, после недавнего завершения строительства моста Чжухай-Макао-Гонконг и появления высокоскоростного железнодорожного сообщения, которое вдвое сократит время в пути из крупных китайских городов.

Также эксперты отметили, что Париж в рейтинге обогнал Дубай. В столице Франции туристическая отрасль восстанавливается после падения показателей в 2016 году, когда турпоток сильно сократился из-за терактов в ноябре 2015 года.

В европейском рейтинге после Лондона и Парижа третью строчку занял Стамбул, который принял больше туристов, чем, например, Рим: 12 миллионов против 9,7 миллионов человек. Следующие в списке популярных европейских городов — Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Москва занимает 46 позицию. Российская столица в этом году обогнала по турпотоку Флоренцию и Дублин. В столице России в 2018 году побывали 5,4 миллиона человек, считают эксперты. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Санкт-Петербург находится на 60 месте. По оценкам аналитиков, город на Неве в этом году принял около 4 миллионов туристов, что превысило прошлогодний показатель на 11%.

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