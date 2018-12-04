Британка решила взять в заложники соседского кота, потому что он слишком много ест
Но предварительно сообщила о своих планах владельцу животного.
Но предварительно сообщила о своих планах владельцу животного.
Житель британского городка Уолни Карл Харт в начале декабря получил анонимное письмо, которое его порядком напугало.
В письме, написанном, по всей видимости, его соседкой, говорилось, что кот Харта по кличке Уинстон ведет себя неприемлемо. Женщина рассказала, что он частенько наведывается к ней в дом через специальную кошачью дверцу.
К письму британка приложила фотографию
Женщина хоть и была серьезна, но
Теперь Карл через соцсети пытается разыскать соседку, чтобы поговорить с ней по душам и найти