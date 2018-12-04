Британка решила взять в заложники соседского кота, потому что он слишком много ест

Житель британского городка Уолни Карл Харт в начале декабря получил анонимное письмо, которое его порядком напугало.

В письме, написанном, по всей видимости, его соседкой, говорилось, что кот Харта по кличке Уинстон ведет себя неприемлемо. Женщина рассказала, что он частенько наведывается к ней в дом через специальную кошачью дверцу.

Автор письма отметила, что Уинстон приходит к ней домой и съедает всю дорогую диетическую еду, которую она оставляет для собственного кота.

К письму британка приложила фотографию кота-вредителя с элегантной бабочкой на шее и пригрозила, что в следующий раз похитит кота. Нет, она не собирается оставлять прожорливого Уинстона у себя, но поскольку часто ездит в командировки в другие города, то будет брать кота с собой и оставлять его там в местных приютах. И Карлу придется каждый раз ездить по всей стране, чтобы забрать питомца домой.

Женщина хоть и была серьезна, но все-таки вежлива. Она предложила запирать кота в доме, чтобы он не мог свободно бродить по району, или хотя бы кормить его достаточно, чтобы он не воровал чужую еду.