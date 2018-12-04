Стали известны итоги конкурса «Великие имена России»
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» может получить имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, таковы итоги голосования конкурса «Великие имена России».
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» может получить имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, таковы итоги голосования конкурса «Великие имена России».
Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала «Россия 1».
Так, московский аэропорт «Шереметьево» может получить имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.
Аэропорт Астрахани может получить имя Бориса Кустодиева, Белгорода — изобретателя Владимира Шухова, Волгограда — летчика Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Пскова — княгини Ольги, Самары — Сергея Королева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева,