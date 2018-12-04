Стали известны итоги конкурса «Великие имена России»

Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала «Россия 1».

Так, московский аэропорт «Шереметьево» может получить имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.