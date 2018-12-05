ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 1 млн евро родственникам пропавших жителей Чечни

В одно дело — «Яндаева против РФ» — объединены десять исков, в каждом из которых значатся несколько заявителей и соответствующая компенсация за материальный и моральный вред.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти допустили нарушения нескольких статей Европейской конвенции по защите прав человека: статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Речь идет о ряде жителях Чечни, которые пропали в период боевых действий в начале 2000-х годов.