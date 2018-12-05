Ученые из Гарварда запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Эксперимент пройдет в стратосфере с помощью специального зонда, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи и смогут ли они повлиять на охлаждение поверхности планеты.

Как пишет Naked Science, некоторые ученые считают, что исследование могут иметь серьезные последствия, например, негативно влиять на озоновый слой, погодные условия или урожай.

3 декабря стало известно, что российские ученые выяснили, что некоторые генетические мутации, связь которых с развитием онкологии доказана, не оказывают особого влияния на здоровье россиян, при этом другие изменения генома, не встречающиеся в других популяциях, несут в себе риск развития рака.