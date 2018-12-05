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02:23 (мск), источник: Интерфакс

К МКС запустят грузовой космический корабль SpaceX

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в среду после суточной отсрочки старта должна будет отправить грузовой космический корабль «Дрэгон» (Dragon) с 2,5 тоннами груза на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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По данным НАСА, причиной отсрочки старта стала плесень, обнаруженная на пищевых батончиках, предназначенных для проведения опытов с грызунами на орбите.

Запуск запланирован на 13:16 в среду по североамериканскому восточному времени (21:16 мск).

При этом сообщается, что на фоне погодных условий в районе космодрома шанс на успешный запуск составляет 90 процентов.

Старт планируется провести с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.
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18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10», а днем позже — американский «грузовик» «Сигнус» (Cygnus) компании «Нортроп Грумман». При этом запуск «Сигнуса», который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома Уоллопс в штате Вирджиния.

Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль «Союз» успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.

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