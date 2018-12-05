К МКС запустят грузовой космический корабль SpaceX
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU —
По данным НАСА, причиной отсрочки старта стала плесень, обнаруженная на пищевых батончиках, предназначенных для проведения опытов с грызунами на орбите.
Запуск запланирован на 13:16 в среду по североамериканскому восточному времени (21:16 мск).
При этом сообщается, что на фоне погодных условий в районе космодрома шанс на успешный запуск составляет 90 процентов.
Старт планируется провести с 40-го пускового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.
18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10», а днем позже — американский «грузовик» «Сигнус» (Cygnus) компании «Нортроп Грумман». При этом запуск «Сигнуса», который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался
Как сообщалось, в понедельник первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль «Союз» успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.
В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид
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