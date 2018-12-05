На боевое дежурство в Вооруженных силах РФ заступили лазерные комплексы «Пересвет»
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на
«Оснащение ими Вооруженных Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов», — говорится в публикации.
«В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчетами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению», — добавляет газета в номере за среду.
Боевой лазер «Пересвет» был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному собранию 1 марта.
Президент заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — сказал тогда Владимир Путин.
В июле в Минобороны РФ заявили, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.
Начальник штаба 15-й армии
В мае занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер) сообщил, что в России ведутся работы по модернизации боевого лазерного комплекса «Пересвет», он станет компактнее.
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