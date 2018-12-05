На боевое дежурство в Вооруженных силах РФ заступили лазерные комплексы «Пересвет»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2kf6k3SpcsM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оснащение ими Вооруженных Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов», — говорится в публикации.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, как отмечается в «Красной звезде», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки.

«В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчетами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению», — добавляет газета в номере за среду.

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Боевой лазер «Пересвет» был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному собранию 1 марта.

Президент заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — сказал тогда Владимир Путин.

В июле в Минобороны РФ заявили, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук ранее сообщил, что подразделения, которые получили лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.