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05:36 (мск), источник: Интерфакс

На боевое дежурство в Вооруженных силах РФ заступили лазерные комплексы «Пересвет»

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство с 1 декабря, сообщает в среду газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

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«Оснащение ими Вооруженных Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов», — говорится в публикации.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, как отмечается в «Красной звезде», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки.

«В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчетами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению», — добавляет газета в номере за среду.

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Боевой лазер «Пересвет» был назван в числе нового российского оружия президентом РФ в послании Федеральному собранию 1 марта.

Президент заявил, что в создании лазерного оружия достигнуты существенные результаты. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — сказал тогда Владимир Путин.

В июле в Минобороны РФ заявили, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук ранее сообщил, что подразделения, которые получили лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

В мае занимавший тогда пост замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер) сообщил, что в России ведутся работы по модернизации боевого лазерного комплекса «Пересвет», он станет компактнее.

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