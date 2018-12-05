Крым впервые вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники

Источник: РИА "Новости"

Крым в текущем году впервые вошел в топ-5 мест, где россияне планируют отдохнуть на новогодние праздники. По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, которое он высказал газете «Известия», одной из причин популярности полуострова в предновогодний сезон является его возросшая транспортная доступность.

«Прежде всего, это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя. Плюс, сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В пятерку самых популярных для россиян туристических направлений также вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Как уточнили газете в Ростуризме, прогноз составлялся на основе анализа бронирования авиабилетов. На столицу пришлось 17,2% продаж, Сочи — 13,1%, Симферополь — 7%, Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 3,1% на каждое направление. При этом Крым впервые попал в топ-5, добавили в ведомстве.

По словам Сафонова, сейчас отели в Крыму устанавливают доступные расценки на размещение. «Дело в том, что полуостров — участник проекта Ростуризма “Доступное путешествие”, который нацелен на расширение спектра недорогих предложений в регионах страны. Одно из ключевых конкурентных преимуществ Крыма — привлекательные условия лечебно-оздоровительного и медицинского туризма», — отметил он. По данным издания, посещение полуострова в новогодний сезон может обойтись в сумму от 20 тыс. рублей.

Ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк сообщил, что полуостров рассчитывает принять на новогодние праздники от 150 до 200 тыс. туристов. При этом спрос на отдых на полуострове вырос как среди жителей других регионов России, так и среди иностранцев.

Республика Крым в этом году уже побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв более 6 млн туристов.