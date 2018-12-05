Крым впервые вошел в топ-5 мест, куда россияне поедут на новогодние праздники
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/ — В пятерку самых популярных туристических направлений также вошли Москва, Краснодарский край,
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/ — В пятерку самых популярных туристических направлений также вошли Москва, Краснодарский край,
Крым в текущем году впервые вошел в топ-5 мест, где россияне планируют отдохнуть на новогодние праздники. По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, которое он высказал газете «Известия», одной из причин популярности полуострова в предновогодний сезон является его возросшая транспортная доступность.
«Прежде всего, это логистические факторы: повышение транспортной доступности Крыма благодаря открытию моста через Керченский пролив и нового современного пассажирского терминала в аэропорту Симферополя. Плюс, сказалось и снижение стоимости авиаперелета в среднем на 39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В пятерку самых популярных для россиян туристических направлений также вошли Москва, Краснодарский край,
По словам Сафонова, сейчас отели в Крыму устанавливают доступные расценки на размещение. «Дело в том, что полуостров — участник проекта Ростуризма “Доступное путешествие”, который нацелен на расширение спектра недорогих предложений в регионах страны. Одно из ключевых конкурентных преимуществ Крыма — привлекательные условия
Ранее председатель комитета по
Республика Крым в этом году уже побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв более 6 млн туристов.
Читайте также: