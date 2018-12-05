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06:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Депрессию научились выявлять через смартфон

Американские ученые предложили способ диагностики депрессии через смартфон. Препринт статьи опубликован на сайте arXiv.

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Источник: Reuters

Ученые из Стэнфордского университета использовали набор данных, который содержал почти 50 часов интервью со 189 людьми: как страдающих депрессией, так и здоровых. Каждое видео было представлено в виде трехмерной модели человеческого лица во время разговора и спектрограммы его речи. Ученые хотели определить особенности речи и выражения лица людей с депрессией.

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Для обучения системы они использовали нейросеть, а в качестве данных выступали аудиозаписи, текстовые транскрипции и 3D-модели лица участников во время интервью. В процессе анализа нейросеть научилась вычислять симптомы расстройства по некоторым параметрам: например, по особенным запинкам в речи страдающего депрессией человека.

Впоследствии авторы проверили работу нейросети и сравнили с результатами, полученными в ходе оценки по Опроснику здоровья пациента. Выяснилось, что алгоритм в среднем ошибается на 3,67 балла, что гарантирует точность диагностики в 85 процентов. В исследовании отмечается, что плюсом предложенного метода может быть использование смартфона для диагностики депрессии.

В феврале ученые сообщили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге. Ранее исследователи выяснили, что страдающие депрессией склонны в общении употреблять определенные слова. Как правило, они связаны с негативными эмоциями.

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