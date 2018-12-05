Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грызлов покинул заседание в Минске из-за слов украинцев
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Умер актер сериала «Универ» и «След»
Россиянам могут разрешить временно не выплачивать ипотеку
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Порошенко выдвинул новые условия России
В Украине хотят создать конкурента Крымскому мосту
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
СМИ: На российских вертолетах используют “невозможное” оружие
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Жена Пескова подтвердила информацию о ее новом бизнесе в Крыму
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
20Кто убил Кеннеди
12:39 (мск), источник: РИА Новости

Убивают любого. Самые враждебные народы планеты

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В середине ноября на Андаманских островах погиб американец от рук племени сентинельцев. Этот коренной народ не жалует чужаков и нападает на каждого, кто посмеет ступить на их территорию. Подобных обществ, не желающих идти на контакт с внешним миром, на Земле около сотни. Некоторые из них — крайне воинственны.

Наверх
Источник: Reuters

Чужакам — лук и стрелы

Большинство антропологов признают, что коренное население Северного Сентинельского острова в Индийском океане — единственное по-настоящему изолированное от мира.

Читайте также
Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации

Никто не знает, на каком языке они говорят, что у них за социальный строй и какова численность. Все контакты — а их за полтора века было не больше десятка — проходили на расстоянии выстрела из лука. Тех, кто пытался подойти ближе, сентинельцы убивали.

Последняя жертва — проповедник Джон Аллен Чо, решивший обратить туземцев в христианство. По свидетельствам рыбаков, доставивших американца к дикарям, представители племени напали на него с луком и стрелами, а затем закопали его тело в песке на пляже. Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски вертолеты, но те не смогли приземлиться на остров, так как его обитатели выказывали крайнюю враждебность.

Ученые во избежание подобных инцидентов предпочитают общаться с сентинельцами на расстоянии — с лодки или вертолета.

Выяснилось, что туземцы все еще живут в каменном веке. Занимаются охотой и собирательством, с сельским хозяйством не знакомы, огонь добывать не умеют.

Исследователи считают, что они пользуются случайными возгораниями, а потом хранят тлеющие угли в специальных сосудах.

Одни из самых качественных фотографий сентинельцев были получены в конце 1960-х годов, когда антропологи смогли передать им кокосы, пластиковые ведра, свинью и куклу. Кокосы туземцы съели, красные ведерки забрали, зеленые не взяли, куклу похоронили, свинью убили и похоронили. | Источник: Reuters

Микробы цивилизации

В каменном веке живет и ближайший сосед сентинельцев — племя джарава на западном побережье островов Южный и Средний Андаман (Индия). Исследователи полагают, что за 55 тысяч лет полной изоляции от внешнего мира их образ жизни практически не изменился.

Читайте также
Между миром и тайгой: как живут тысячи старообрядцев в лесах на Енисее

Джарава охотятся на диких свиней и черепах, ловят рыбу, собирают фрукты, коренья и мед диких пчел. Их диету исследователи называют оптимальной — в рационе аборигенов более 150 видов растений и около 350 — животных.

До недавнего времени джарава категорически отказывались общаться с чужаками, встречая их стрелами. В конце 1970-х годов через их земли провели дорогу, соединившую администрацию островов с отдаленными поселениями. Несмотря на запрет правительства Индии выходить из машины и строгую организацию движения на трассе, туристы часто контактируют с аборигенами. Дают им пищу и различные безделушки за возможность посмотреть на «танцы дикарей».

Самый печальный результат этих встреч — распространение среди туземцев инфекций, к которым у них нет иммунитета. С 1999 по 2006 год почти половина популяции джарава погибла от эпидемии кори.

Источник: Reuters

Консерваторы и максималисты

На востоке Эквадора, на территории национального парка Ясуни живет самый малочисленный и скрытный народ в мире — индейцы тагаери. Когда-то они были частью большого племени ваорани, но после того, как в 1968 году их сородичи вошли в контакт с протестантскими миссионерами, ушли в леса и оборвали все связи с внешним миром.

Последнюю попытку общения с тагаери предприняли проповедники в 1987 году. Все они погибли.

О самом племени практически ничего неизвестно. Считается, что их осталось не более тридцати человек. Занимаются тагаери в основном охотой и собирательством, сельского хозяйства не знают. В последние десять лет молодых представителей этого народа иногда видят около деревень ваорани, куда они приходят обменять охотничью добычу на одежду и оружие.

Источник: Reuters

Индейцы-призраки

В долине южноамериканской Амазонки обитают почти восемь десятков племен, не пользующихся благами цивилизации. Самое необщительное и воинственное из них — кавахива, проживающее в бразильском штате Мату-Гросу.

Читайте также
Ученые разгадали тайну «колыбели человечества»

О народе и его языке известно мало. Более того, самих индейцев почти никто не видел. Есть несколько фотографий, сделанных в 2005 году, и небольшое видео, снятое сотрудником Государственного департамента по делам индейцев Бразилии (FUNAI). На этих кадрах кавахива разговаривают друг с другом.

Вся информация об образе жизни кавахива и их обычаях получена от соседних племен, которые называют их красноголовыми (Cabeças vermelhas), или по оставленным ими следам. Люди из племени тупи утверждают, что видели силуэты мужчин кавахива ночью в окрестностях своей деревни и слышали, как чужаки имитировали голоса птиц и диких зверей.

Источник: Reuters

Лесорубы и антропологи часто находят заброшенные деревни этого народа. В домах обнаруживается оружие (обычно копья, луки и стрелы), кухонная утварь, плетеные корзины с орехами, гамаки. Судя по этим предметам, индейцы ведут кочевой образ жизни — постоянно переезжают с места на место, занимаются охотой и собирательством и не знакомы с земледелием.

 Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе
Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов
Завораживающий таймлапс: фотограф показал, как растут грибы
Отец Нурмагомедова: UFC потеряет миллиард, если отстранит Хабиба
Парубий попросил власти США ввести санкции против России
Ошибка позволила точнее всего проверить теорию относительности
В Кении прошел конкурс красоты среди альбиносов Африки (видео)
Спорт
Три матча четвертьфинала Кубка России состоятся в среду «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет с «Рубином», а «Краснодар» встретится с «Ростовом»
Hi-Tech
Samsung «засветила» прототип 5G смартфона с боковым вырезом Секретный Samsung и 5G сети уже в начале 2019
Авто
Для президента Украины заказали новый (очень дорогой) кортеж Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами президента Украины» приобрела пару бронированных Mercedes S 600 Guard
Кино
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу Канал «Россия 1» готовит к празднику масштабный проект с участием главных звезд
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
20-летие Vogue 316
платья Скарлетт О'Хара из фильма 1939 года "Унесённые ветром" 208
Муж, негодяй и подлец, скрыл от жены нычку 182
Кто прав,кто не прав.... 150
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь