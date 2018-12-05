Убивают любого. Самые враждебные народы планеты

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Чужакам — лук и стрелы

Большинство антропологов признают, что коренное население Северного Сентинельского острова в Индийском океане — единственное по-настоящему изолированное от мира.

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Никто не знает, на каком языке они говорят, что у них за социальный строй и какова численность. Все контакты — а их за полтора века было не больше десятка — проходили на расстоянии выстрела из лука. Тех, кто пытался подойти ближе, сентинельцы убивали.

Последняя жертва — проповедник Джон Аллен Чо, решивший обратить туземцев в христианство. По свидетельствам рыбаков, доставивших американца к дикарям, представители племени напали на него с луком и стрелами, а затем закопали его тело в песке на пляже. Власти островных союзных территорий Индии направили на поиски вертолеты, но те не смогли приземлиться на остров, так как его обитатели выказывали крайнюю враждебность.

Ученые во избежание подобных инцидентов предпочитают общаться с сентинельцами на расстоянии — с лодки или вертолета.

Выяснилось, что туземцы все еще живут в каменном веке. Занимаются охотой и собирательством, с сельским хозяйством не знакомы, огонь добывать не умеют.

Исследователи считают, что они пользуются случайными возгораниями, а потом хранят тлеющие угли в специальных сосудах.

Одни из самых качественных фотографий сентинельцев были получены в конце 1960-х годов, когда антропологи смогли передать им кокосы, пластиковые ведра, свинью и куклу. Кокосы туземцы съели, красные ведерки забрали, зеленые не взяли, куклу похоронили, свинью убили и похоронили. | Источник: Reuters

Микробы цивилизации

В каменном веке живет и ближайший сосед сентинельцев — племя джарава на западном побережье островов Южный и Средний Андаман (Индия). Исследователи полагают, что за 55 тысяч лет полной изоляции от внешнего мира их образ жизни практически не изменился.

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Джарава охотятся на диких свиней и черепах, ловят рыбу, собирают фрукты, коренья и мед диких пчел. Их диету исследователи называют оптимальной — в рационе аборигенов более 150 видов растений и около 350 — животных.

До недавнего времени джарава категорически отказывались общаться с чужаками, встречая их стрелами. В конце 1970-х годов через их земли провели дорогу, соединившую администрацию островов с отдаленными поселениями. Несмотря на запрет правительства Индии выходить из машины и строгую организацию движения на трассе, туристы часто контактируют с аборигенами. Дают им пищу и различные безделушки за возможность посмотреть на «танцы дикарей».

Самый печальный результат этих встреч — распространение среди туземцев инфекций, к которым у них нет иммунитета. С 1999 по 2006 год почти половина популяции джарава погибла от эпидемии кори.

Источник: Reuters

Консерваторы и максималисты

На востоке Эквадора, на территории национального парка Ясуни живет самый малочисленный и скрытный народ в мире — индейцы тагаери. Когда-то они были частью большого племени ваорани, но после того, как в 1968 году их сородичи вошли в контакт с протестантскими миссионерами, ушли в леса и оборвали все связи с внешним миром.

Последнюю попытку общения с тагаери предприняли проповедники в 1987 году. Все они погибли.

О самом племени практически ничего неизвестно. Считается, что их осталось не более тридцати человек. Занимаются тагаери в основном охотой и собирательством, сельского хозяйства не знают. В последние десять лет молодых представителей этого народа иногда видят около деревень ваорани, куда они приходят обменять охотничью добычу на одежду и оружие.

Источник: Reuters

Индейцы-призраки

В долине южноамериканской Амазонки обитают почти восемь десятков племен, не пользующихся благами цивилизации. Самое необщительное и воинственное из них — кавахива, проживающее в бразильском штате Мату-Гросу.

О народе и его языке известно мало. Более того, самих индейцев почти никто не видел. Есть несколько фотографий, сделанных в 2005 году, и небольшое видео, снятое сотрудником Государственного департамента по делам индейцев Бразилии (FUNAI). На этих кадрах кавахива разговаривают друг с другом.

Вся информация об образе жизни кавахива и их обычаях получена от соседних племен, которые называют их красноголовыми (Cabeças vermelhas), или по оставленным ими следам. Люди из племени тупи утверждают, что видели силуэты мужчин кавахива ночью в окрестностях своей деревни и слышали, как чужаки имитировали голоса птиц и диких зверей.

Источник: Reuters