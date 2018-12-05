Марсоход Curiosity обнаружил блестящий камень, который может быть метеоритом

Источник: AFP 2018

Блестящий камень попал в поле зрения бортовой фотокамеры марсохода Curiosity, исследующего марсианский кратер Гейл. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, обнаруженный марсоходом камень получил наименование «Малый Колонсей», поскольку своими очертаниями он напоминает носящий такое название остров в архипелаге Внутренние Гебридские острова у побережья Шотландии.

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«Внешний вид может быть обманчивым, и только исследование химического состава позволит установить, является ли [обнаруженный камень] метеоритом», — приводит Space.com мнение одного из экспертов NASA.

Решение об изучении находки принято, но пока не ясно, когда именно аппаратура марсохода будет переориентирована на «Малый Колонсей».

Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года для исследования кратера, названного в честь астронома Уолтера Гейла. Диаметр кратера составляет около 154 км.