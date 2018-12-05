Марсоход Curiosity обнаружил блестящий камень, который может быть метеоритом

Блестящий камень попал в поле зрения бортовой фотокамеры марсохода Curiosity, исследующего марсианский кратер Гейл. Как сообщил во вторник
«Внешний вид может быть обманчивым, и только исследование химического состава позволит установить, является ли [обнаруженный камень] метеоритом», — приводит Space.com мнение одного из экспертов NASA.
Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года для исследования кратера, названного в честь астронома Уолтера Гейла. Диаметр кратера составляет около 154 км.
Марсоход достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Своими размером и весом он существенно превосходит другие аппараты NASA,