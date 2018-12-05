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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Тысячи мертвых летучих мышей свалились с неба на австралийку

В австралийском городе Кэрнс, штат Квинсленд, из-за жары массово гибнут летучие мыши. Невыносимая вонь вынудила одну из местных жительниц, во двор которой свалились пять с половиной тысяч трупов рукокрылых, временно переехать. Она не собирается возвращаться домой, пока дом полностью не вымоют.

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В конце ноября Филиппа Шур (Philippa Schoor) обнаружила, что весь ее садик завален трупами летучих мышей. На сорокаградусной жаре тела животных начали разлагаться, и женщина чуть не потеряла сознание от вони. «Все выглядело как сцена из фильма ужасов: всюду лежали гниющие тела летучих мышей», — рассказала австралийка.

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Власти предоставили ей и двум ее детям временное убежище, в котором те провели уже пять ночей.
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На проблему жалуются многие местные жители: летучие мыши падают с неба посреди дня, австралийцы постоянно натыкаются на их трупы. Из-за невыносимого запаха в местной церкви отменяют службы.

«Я не могу вернуться домой, пока уборщик не отмоет стены, мебель, белье и автомобильную обивку от этого вездесущего тошнотворного запаха», — призналась Шур. Волонтеры помогают ей очистить сад и собирают трупы животных по всему городу.

Мэр города провел экстренное совещание по поводу ситуации. Более 500 выживших детенышей летучих мышей поместили в приюты для диких животных.

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