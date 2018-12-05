Тысячи мертвых летучих мышей свалились с неба на австралийку
В австралийском городе Кэрнс, штат Квинсленд,
В австралийском городе Кэрнс, штат Квинсленд,
В конце ноября Филиппа Шур (Philippa Schoor) обнаружила, что весь ее садик завален трупами летучих мышей. На сорокаградусной жаре тела животных начали разлагаться, и женщина чуть не потеряла сознание от вони. «Все выглядело как сцена из фильма ужасов: всюду лежали гниющие тела летучих мышей», — рассказала австралийка.
На проблему жалуются многие местные жители: летучие мыши падают с неба посреди дня, австралийцы постоянно натыкаются на их трупы.
«Я не могу вернуться домой, пока уборщик не отмоет стены, мебель, белье и автомобильную обивку от этого вездесущего тошнотворного запаха», — призналась Шур. Волонтеры помогают ей очистить сад и собирают трупы животных по всему городу.
Мэр города провел экстренное совещание по поводу ситуации. Более 500 выживших детенышей летучих мышей поместили в приюты для диких животных.