Тысячи мертвых летучих мышей свалились с неба на австралийку

В конце ноября Филиппа Шур (Philippa Schoor) обнаружила, что весь ее садик завален трупами летучих мышей. На сорокаградусной жаре тела животных начали разлагаться, и женщина чуть не потеряла сознание от вони. «Все выглядело как сцена из фильма ужасов: всюду лежали гниющие тела летучих мышей», — рассказала австралийка.

Власти предоставили ей и двум ее детям временное убежище, в котором те провели уже пять ночей.

На проблему жалуются многие местные жители: летучие мыши падают с неба посреди дня, австралийцы постоянно натыкаются на их трупы. Из-за невыносимого запаха в местной церкви отменяют службы.

«Я не могу вернуться домой, пока уборщик не отмоет стены, мебель, белье и автомобильную обивку от этого вездесущего тошнотворного запаха», — призналась Шур. Волонтеры помогают ей очистить сад и собирают трупы животных по всему городу.