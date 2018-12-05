Назван ведущий церемонии вручения премии «Оскар»
Им стал комик Кевин Харт, известный международной публике по фильму «Джуманджи: зов джунглей» 2017 года.
Им стал комик Кевин Харт, известный международной публике по фильму «Джуманджи: зов джунглей» 2017 года.
Кевин Харт будет вести церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдет 24 февраля 2019 года, — об этом 39-летний актер объявил у себя в инстаграме. Он отметил, что польщен доверием Американской киноакадемии и постарается сделать церемонию этого года особенной.
Также Харт выложил пост в твиттер: «Из года в год меня спрашивали, что я почувствую, если меня пригласят вести “Оскар”. Я отвечал, что это будет огромный шанс для меня как для комика и что это обязательно случится». Его репостнул официальный твиттер Американской киноакадемии с подписью «Добро пожаловать в семью».
Кевин Харт — комедийный актер, который снялся во множестве фильмов вроде «Джуманджи: зов джунглей», «Очень страшного кино» (третья и четвертая части), «Тайной жизни домашних животных», «Думай, как мужчина», «Американской семейке» и так далее.
Интересно, что новость о его назначении на должность ведущего ближайшей церемонии была опубликована через несколько часов после того, как Hollywood Reporter выложили материал про место ведущего «Оскара» как единственную работу в Голливуде, которая