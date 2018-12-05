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13:15 (мск), источник: N + 1

В Денисовой пещере нашли диадему из бивня мамонта

Предположительно, артефакт был сделан 45−50 тысяч лет назад.

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Источник: Институт археологии и этнографии

Археологи нашли в Денисовой пещере фрагменты диадемы из бивня мамонта. Как сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН, предположительно, артефакт был сделан 45−50 тысяч лет назад.

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Денисова пещера находится на юге Алтайского края. Археологические работы здесь проводятся с 1970-х годов. Исследователи обнаружили 22 культурных слоя, старейший из которых был образован примерно 170−180 тысяч лет назад. В пещере в разное время жили представители всех трех известных на сегодняшний день видов людей: неандертальцы, денисовцы и люди современного типа.

Неандертальцы и денисовцы населяли регион примерно в одно время и периодически пересекались в пещере. Об этом свидетельствуют следы ДНК неандертальцев и денисовцев, найденные в одних и тех же культурных слоях. Люди современного типа появились здесь намного позднее, примерно в III тысячелетии до нашей эры. Археологи находили артефакты, сделанные представителями афанасьевской культуры.

Наиболее крупный фрагмент диадемы из бивня мамонта в трех проекциях | Источник: Институт археологии и этнографии
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Помимо останков гоминин археологи находили здесь сделанные ими артефакты, в том числе каменные орудия, бусины и кольца, сделанные из бивня мамонта, подвески из зубов животных и поделочных камней. В Денисовой пещере нашли древнейшую известную иглу. Она была сделана из кости большой птицы, предположительно, 50 тысяч лет назад.

В полевом сезоне 2018 года археологи нашли фрагмент диадемы, сделанной из бивня мамонта. Судя по потертостям на кости, диадему носили. Отсутствие на ней резьбы и украшений свидетельствует о том, что она не была культовым украшением, ею пользовались в повседневной жизни. На одном из концов кости сохранилось отверстие, которое просверлили, по-видимому, чтобы продевать шнурок и завязывать диадему. Исследователи полагают, что жители пещеры сами делали диадемы; об этом свидетельствуют найденные в пещере заготовки и фрагменты, оставшиеся от обработки бивней. Артефакт нашли в слое, который был датирован периодом 45−50 тысяч лет.

Сотрудники ИАЭТ СО РАН фиксируют находки в южной галерее Денисовой пещеры | Источник: Институт археологии и этнографии
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«Бивень мамонта использовался древними людьми как материал для изготовления многих предметов, прежде всего, украшений — бусин, подвесок, браслетов, но из него также делали иглы и наконечники. Что касается древнейших диадем, то это довольно редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире», — говорит младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко. «При этом найденный фрагмент довольно крупный — от затылка до лицевой части виска и, судя по толщине пластины и достаточно большому диаметру, предмет предназначался для крупноголового мужчины. При изготовлении таких предметов их сначала тщательно вымачивали, чтобы материал приобрел пластичность и не трескался при обработке, а после придания получившейся пластине необходимой формы изгибали ее под нужным углом. Изогнутый предмет имеет тенденцию возвращать свою исходную форму с течением времени, так называемый эффект памяти формы, так что судить о размере головы древнего человека, который носил эту диадему, можно относительно условно, с оглядкой на законы физики».

Фрагмент палеолитической диадемы в раскопе южной галереи Денисовой пещеры | Источник: Институт археологии и этнографии

Недавно генетики выяснили, что денисовская девочка, останки которой нашли в Денисовой пещере, на самом деле была дочерью неандерталки и денисовского человека. Предположительно, подобные союзы встречались довольно часто. Но, возможно, что смешанное потомство было менее жизнеспособно, чем чистокровные неандертальцы и денисовцы, поэтому они сохранились, как отдельные виды.

Екатерина Русакова

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