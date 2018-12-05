Ошибка позволила провести самую точную проверку теории относительности

Источник: Reuters

Результаты тестов опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Коллекции Новости из космоса

Общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна — это современная теория гравитации. Она объясняет тяготение через то, как различные объекты искривляют четырехмерное пространство-время. Она проявляет себя через различные явления, наблюдая которые, можно проверить, насколько эта теория верна. В частности, к некоторым эффектам ОТО чувствительны спутники глобальных систем позиционирования, что нужно учитывать в их работе. Дело в том, что фактически эти спутники представляют собой систему точных часов, а эффекты ОТО могут приводить к тому, что темп течения времени изменяется.

В 2014 году два спутника европейской системы Galileo вывели не на круговые, а на эллиптические орбиты.

В результате в зависимости от их положения время течет на спутниках по-разному, так как на него влияет гравитационный потенциал: чем ближе к источнику гравитации (в данном случае — к Земле), тем медленнее ход часов.

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Этот эффект называется гравитационным красным смещением. В новой работе два коллектива ученых независимо друг от друга сравнили предсказания ОТО с реальным изменением темпа времени с помощью данных этих спутников.