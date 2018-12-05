Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент в Сирии: сбили израильский военный самолет
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
"Недолго и несчастливо": как супруг стал мучителем и палачом
Россиянам могут разрешить временно не выплачивать ипотеку
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Порошенко выдвинул новые условия России
В Украине хотят создать конкурента Крымскому мосту
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
СМИ: На российских вертолетах используют “невозможное” оружие
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Жена Пескова подтвердила информацию о ее новом бизнесе в Крыму
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
20Кто убил Кеннеди
12:25 (мск), источник: Индикатор

Ошибка позволила провести самую точную проверку теории относительности

Благодаря выведенным на нерасчетные орбиты спутникам европейской системы глобального позиционирования Galileo ученые с наивысшей на данный момент точностью проверили одно из предсказаний общей теории относительности. Это стало возможным благодаря сверхточным водородным часам, которые находятся на борту каждого аппарата.

Наверх
Источник: Reuters

Результаты тестов опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Коллекции
Новости из космоса

Общая теория относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна — это современная теория гравитации. Она объясняет тяготение через то, как различные объекты искривляют четырехмерное пространство-время. Она проявляет себя через различные явления, наблюдая которые, можно проверить, насколько эта теория верна. В частности, к некоторым эффектам ОТО чувствительны спутники глобальных систем позиционирования, что нужно учитывать в их работе. Дело в том, что фактически эти спутники представляют собой систему точных часов, а эффекты ОТО могут приводить к тому, что темп течения времени изменяется.

В 2014 году два спутника европейской системы Galileo вывели не на круговые, а на эллиптические орбиты.

В результате в зависимости от их положения время течет на спутниках по-разному, так как на него влияет гравитационный потенциал: чем ближе к источнику гравитации (в данном случае — к Земле), тем медленнее ход часов.
Новость
Открыт крупнейший и тяжелейший объект ранней Вселенной

Этот эффект называется гравитационным красным смещением. В новой работе два коллектива ученых независимо друг от друга сравнили предсказания ОТО с реальным изменением темпа времени с помощью данных этих спутников.

До этой работы наиболее точной проверкой гравитационного красного смещения были результаты эксперимента 1976 года Gravity Probe A, в рамках которого сравнивался темп хода часов на спутнике на высоте 10 000 километров и на поверхности Земли. Тогда физикам смогли объяснить реальные данные с помощью ОТО с погрешностью 0,007%. Трехлетние наблюдения за спутниками Galileo позволили уменьшить ошибку еще в 5,6 раз, что стало первым уточнением результатов тестов гравитационного красного смещения за 40 лет.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе
Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов
Завораживающий таймлапс: фотограф показал, как растут грибы
Отец Нурмагомедова: UFC потеряет миллиард, если отстранит Хабиба
Парубий попросил власти США ввести санкции против России
В Кении прошел конкурс красоты среди альбиносов Африки (видео)
Спорт
Три матча четвертьфинала Кубка России состоятся в среду «Спартак» примет «Урал», «Локомотив» сыграет с «Рубином», а «Краснодар» встретится с «Ростовом»
Hi-Tech
Samsung «засветила» прототип 5G смартфона с боковым вырезом Секретный Samsung и 5G сети уже в начале 2019
Авто
Для президента Украины заказали новый (очень дорогой) кортеж Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами президента Украины» приобрела пару бронированных Mercedes S 600 Guard
Кино
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу Канал «Россия 1» готовит к празднику масштабный проект с участием главных звезд
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Популярные темы на «Детях»
20-летие Vogue 316
платья Скарлетт О'Хара из фильма 1939 года "Унесённые ветром" 208
Муж, негодяй и подлец, скрыл от жены нычку 182
Кто прав,кто не прав.... 150
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь