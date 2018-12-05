Голикова назвала регионы с наибольшим распространением ожирения

«Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», — заявила Голикова.

Она добавила, что здоровый образ жизни связан с развитием физкультуры и спорта, для этого в нацпроекте «Демография» существует отдельный федеральный проект. «Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн», — подчеркнула вице-премьер.