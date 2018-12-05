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12:40 (мск), источник: ТАСС

Голикова назвала регионы с наибольшим распространением ожирения

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Регионы с наибольшим распространением ожирения — это Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области, вследствие чего в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Болезнь
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«Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», — заявила Голикова.

Она добавила, что здоровый образ жизни связан с развитием физкультуры и спорта, для этого в нацпроекте «Демография» существует отдельный федеральный проект. «Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн», — подчеркнула вице-премьер.

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