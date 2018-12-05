На Кубе с четверга заработает мобильный интернет
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Жители Кубы на этой неделе получат возможность пользоваться мобильным 3G интернетом, сообщает в среду агентство Associated Press.
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Жители Кубы на этой неделе получат возможность пользоваться мобильным 3G интернетом, сообщает в среду агентство Associated Press.
Ожидается, что мобильный интернет на всей территории Кубы заработает с четверга. Для того, чтобы подключиться к сети, необходим мобильный телефон, поддерживающий 3G.
Новая услуга будет стоить примерно 10 центов за мегабайт мобильного интернета, но есть готовые пакеты предложений — 500 мегабайтов за $7 или 4 гигабайта за $30.
Еще в 2017 году на Кубе разрешили проводить домашний интернет, тогда же были открыты сотни точек доступа
Читайте также: