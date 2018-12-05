Неудачное нападение: во Флориде нашли аллигатора с кроссовкой в зубах
Животное пыталось пообедать пожилым мужчиной.
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Животное пыталось пообедать пожилым мужчиной.
85-летний житель города Лейкленд во Флориде едва не стал жертвой 3-метрового аллигатора.
Джордж Иле проверял приспособления для отпугивания птиц по периметру своего двора, который расположен возле леса и прудов. Неожиданно аллигатор схватил пожилого мужчину за ногу и повалил на землю. Соседи услышали крики и прибежали на помощь.
Пострадавшего доставили в больницу с серьезной травмой стопы, но его жизни ничего не угрожает.
Тем временем местные службы отправились на поиски аллигатора, нападающего на людей. Когда животное нашли, у него в пасти все еще была зажата кроссовка Джорджа.
Florida man attacked by alligator near retirement community https://t.co/HSxrePd3St pic.twitter.com/Hadyw9UOGS— TCPalm (@TCPalm) 4 декабря 2018 г.
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