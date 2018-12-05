Неудачное нападение: во Флориде нашли аллигатора с кроссовкой в зубах

85-летний житель города Лейкленд во Флориде едва не стал жертвой 3-метрового аллигатора.

Джордж Иле проверял приспособления для отпугивания птиц по периметру своего двора, который расположен возле леса и прудов. Неожиданно аллигатор схватил пожилого мужчину за ногу и повалил на землю. Соседи услышали крики и прибежали на помощь.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/7259bb7e-9c6d-4c8e-a7a5-e71876981612" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1260237" target="_blank">Аллигатор и его добыча</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезной травмой стопы, но его жизни ничего не угрожает.

Тем временем местные службы отправились на поиски аллигатора, нападающего на людей. Когда животное нашли, у него в пасти все еще была зажата кроссовка Джорджа.