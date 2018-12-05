Почему дикие обезьяны внезапно пожелтели: любопытное открытие
Биологи обнаружили, что живущие в
Биологи обнаружили, что живущие в
В мире можно встретить животных, которые умеют динамически изменять цвет своего покрова — достаточно вспомнить известных всем хамелеонов или осьминогов. Это помогает им превосходно сливаться с местностью, оставаясь незаметными и для хищников, и для потенциальной добычи. Однако до сих пор у приматов подобных способностей замечено не было. Вот почему исследователи, изучающие обезьян Южной Америки, были озадачены весьма необычным открытием: колумбийские ревуны (из семейства Паукообразных обезьян), обычно
Яркие пятна, проступившие на хвостах и лапах обезьян из
Но чем вызвана эта мутация? Биологи считают, что дело вовсе не в генетике, а… в человеке. Вероятнее всего, обезьяны глотают серу, поедая листья на деревьях ананасов, бананов и отходы ферм по производству пальмового масла — их обрабатывают пестицидами, содержащими серные включения. Попав в организм, сера смешивается с пигментной структурой шерсти и изменяет ее химический состав.
Чем это грозит обезьянам? К счастью, речь о массовом отравлении не идет, однако прогноз все еще неутешительный. Яркие пятна на шерсти и коже сделают приматов более заметными на местности, а потому хищникам и браконьерам будет проще их обнаружить. Дошло до того, что мех некоторых обезьян практически полностью пожелтел — пока неизвестно, отразится ли это на их потомстве.