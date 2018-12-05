Почему дикие обезьяны внезапно пожелтели: любопытное открытие

Источник: PANTHERA COSTA RICA

В мире можно встретить животных, которые умеют динамически изменять цвет своего покрова — достаточно вспомнить известных всем хамелеонов или осьминогов. Это помогает им превосходно сливаться с местностью, оставаясь незаметными и для хищников, и для потенциальной добычи. Однако до сих пор у приматов подобных способностей замечено не было. Вот почему исследователи, изучающие обезьян Южной Америки, были озадачены весьма необычным открытием: колумбийские ревуны (из семейства Паукообразных обезьян), обычно угольно-черные, вдруг начали обретать ярко-желтый окрас!

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Яркие пятна, проступившие на хвостах и лапах обезьян из Коста-Рики, поначалу были приняты учеными за какое-то заболевание. Чтобы выяснить причину подобных перемен, они провели анализ фрагментов окрашенной шерсти. У колумбийских ревунов обычно преобладает эумеланин — модификация красящего пигмента, придающая волосам и клеткам кожи черный, серый или темно-коричневый цвет. А вот яркая желтизна — это результат замены эумеланина на феомеланин — другой вид пигмента, содержащий серу. Обычно он встречается у животных с желтыми или красными тонами покрова.

Но чем вызвана эта мутация? Биологи считают, что дело вовсе не в генетике, а… в человеке. Вероятнее всего, обезьяны глотают серу, поедая листья на деревьях ананасов, бананов и отходы ферм по производству пальмового масла — их обрабатывают пестицидами, содержащими серные включения. Попав в организм, сера смешивается с пигментной структурой шерсти и изменяет ее химический состав.