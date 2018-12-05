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14:03 (мск), источник: ТАСС

CBS: власти одного из американских городов отменили вековой запрет на игру в снежки

Легализацию этой игры инициировал местный школьник.

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Источник: Victoria_Borodinova/СС0

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. В городе Северанс на севере штата Колорадо отменили действовавший почти сто лет запрет на игру в снежки.

Об этом сообщила телекомпания CBS, отметившая, что инициатором либерализации местных правил стал девятилетний школьник Дэйн Бест.

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«Дети Северанса хотят играть в снежки так же, как и их сверстники в других частях мира. Зимой у нас на улицах больше особо и делать нечего. Я хочу играть в снежки, не опасаясь последствий», — сказал Бест, выступая перед членами городского совета. В подтверждение общественной поддержки инициативы школьник представил петицию, которую подписали более двадцати детей.

В беседе с журналистами Бест признался в неоднократном нарушении действовавшего до сих пор ограничения, согласно которому «запрещается бросать в людей, животных, здания, деревья, а также в любую частную или общественную собственность камни или другие метательные снаряды». Снежки, как пояснил мэр города Дон Маклеод, относились к категории «других метательных снарядов».

Хотя за все время действия этого положения к ответственности не был привлечен ни один житель города, легализация игры в снежки заслуживала внимания властей, заметил градоначальник. «В демократическом обществе возраст не помеха гражданским инициативам. Каждый может что-то изменить,» — добавил мэр.

В итоге члены городского совета одобрили отмену запрета единогласно.

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