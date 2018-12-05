Путин наградил Добровольца России — 2018. Им стал Антон Коротченко

По словам главы государства, в волонтерском движении больше, чем где бы то ни было, сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. «Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, нашей природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира на крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, вы это делаете для всего общества, — подчеркнул он. — Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества».