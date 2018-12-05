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13:59 (мск), источник: ТАСС

Путин наградил Добровольца России — 2018. Им стал Антон Коротченко

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду наградил Антона Коротченко из Смоленской области, который получил звание Добровольца России — 2018. Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России — 2018» в Ледовом Дворце в Парке Легенд.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Этой статуэтки [победителя конкурса] достоин каждый из вас: и те, кто находится в зале, и те, кого нет в зале», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся.

Коротченко является автором проекта «Здоровое село». В рамках этого проекта волонтеры, сотрудники клинических кафедр и ординаторы Смоленского государственного медицинского университета выезжают в села и оказывают медпомощь, читают лекции о здоровом образе жизни местным жителям, уточнили в оргкомитете Года добровольца.

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Президент заявил, что волонтеры помогают сделать общество более устойчивым к внутренним и внешним шокам.

По словам главы государства, в волонтерском движении больше, чем где бы то ни было, сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. «Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, нашей природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира на крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, вы это делаете для всего общества, — подчеркнул он. — Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, как в народе говорят, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества».

Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам, а таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже.
Владимир Путин
президент РФ

Путин обратился к волонтерам, назвав их дорогими друзьями, «потому что очень многие хотели бы иметь в своем кругу таких друзей, как вы». Он поздравил с Днем волонтера присутствующих в зале добровольцев из России и 120 стран мира.

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