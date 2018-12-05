Работа мечты: в Британии ищут смотрителя острова
Дом и трактор прилагаются.
Дом и трактор прилагаются.
Тем, кто устал от активной городской жизни и мечтает пожить в спокойном, тихом месте с великолепными видами, стоит присмотреться к новой заманчивой вакансии, которая появилась в Великобритании.
Там ищут смотрителя небольшого исторического острова Лиху, который находится в проливе
Вакансия открылась в декабре, после того, как нынешний смотритель 50-летний Ричард Кертис сообщил о своем желании покинуть должность после проведенных 14 лет на острове.
На Лиху есть вполне приличных размеров дом со всеми удобствами, гараж с трактором и несколько дополнительных построек. Тут же разбит небольшой сад с огородом и есть естественный бассейн, в котором летом можно купаться.
В обязанности смотрителя будет входить поддержка и текущий ремонт дома, а также сопровождение экскурсий и наблюдение за соблюдением порядка, так как на остров частенько приезжают туристы.
Дом на острове был построен в 1960-х годах, но несколько лет спустя его забросили. В 2005 году был сформирован благотворительный фонд Лиху (одним из его основателей и является нынешний смотритель Ричард Кертис), благодаря которому дом восстановили, и остров снова стал обитаем.
Попасть на остров можно либо на лодке, либо во время отлива, когда «открывается» вымощенная дорога, связывающая Лиху с соседним островом Гернси.
Небольшой, но живописный остров Лиху имеет богатую историю: еще в 12-м веке монахи из
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