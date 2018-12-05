Ученые обнаружили животных, которые накапливают микропластик
Они поглощают и долго «хранят» опасные частицы.
Они поглощают и долго «хранят» опасные частицы.
Новое исследование британских и канадских ученых показало, что морские гребешки поглощают из океана миллиарды частиц микропластика.
Невероятно быстро, всего за шесть часов, микропластик распространяется по всему организму моллюсков и остается там на долгое время.
Ученые наблюдали за морскими гребешками в лаборатории. Животных поместили в резервуары с водой, концентрация микропластика и нанопластика (более мелких частиц) в которой соответствовала концентрации у побережья Англии. Микрочастицы при этом были специально маркированы.
Как показало исследование, нанопластик выводился из организма моллюсков приблизительно за 14 дней, а вот частицы покрупнее спустя 48 дней все еще присутствовали в органах морских гребешков.
Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.
Какими будут последствия загрязнения для всей пищевой цепочки, ученым предстоит изучить.
Читайте также: