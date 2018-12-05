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14:57 (мск), источник: Mail Новости

Ученые обнаружили животных, которые накапливают микропластик

Они поглощают и долго «хранят» опасные частицы.

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Новое исследование британских и канадских ученых показало, что морские гребешки поглощают из океана миллиарды частиц микропластика.

Невероятно быстро, всего за шесть часов, микропластик распространяется по всему организму моллюсков и остается там на долгое время.

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Ученые наблюдали за морскими гребешками в лаборатории. Животных поместили в резервуары с водой, концентрация микропластика и нанопластика (более мелких частиц) в которой соответствовала концентрации у побережья Англии. Микрочастицы при этом были специально маркированы.

Как показало исследование, нанопластик выводился из организма моллюсков приблизительно за 14 дней, а вот частицы покрупнее спустя 48 дней все еще присутствовали в органах морских гребешков.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

По оценкам исследователей, на поверхности мирового океана содержится 51 триллион частиц микропластика. Эти частицы поглощаются рыбой и другими морскими существами, а затем попадают в организмы более крупных животных и человека.

Какими будут последствия загрязнения для всей пищевой цепочки, ученым предстоит изучить.

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