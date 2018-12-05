Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

Первую строчку заняла ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов. На втором месте оказалась британская рок-группа Coldplay с доходом 115,5 миллиона долларов. Далее следует музыкант Эд Ширан, заработавший за год 110 миллионов долларов.