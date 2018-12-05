Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меланью Трамп высмеяли из-за Путина на G20
В России вскоре могут отменить «бесплатные 20 км/ч»
Звезда «Первого канала» беременна в четвертый раз
Веру Брежневу перепутали с Еленой Перминовой
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Завещание Буша для США: РФ выставит счёт за СССР
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе
Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена на 6 декабря
Умер актер Виталий Ендовицкий
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
“Вы ошиблись дверью”: врач отчитал Харатьяна за хамство
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Конфликт в Керченском проливе
17:04 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые высокооплачиваемые музыканты года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных групп и исполнителей.

Наверх
Источник: РИА Новости

Первую строчку заняла ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов. На втором месте оказалась британская рок-группа Coldplay с доходом 115,5 миллиона долларов. Далее следует музыкант Эд Ширан, заработавший за год 110 миллионов долларов.

Пятерку самых богатых музыкантов замыкают Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 миллиона долларов).

В топ-10 также вошли Тейлор Свифт, рэпер Джей-Зи, группа Guns N' Roses, вокалист коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс и рэпер Дидди.

Читайте также:

 На Украине рассказали, на кого хотят обменять задержанных в РФ моряков
Европу трясет от очередной 'победы русских спецслужб'
Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону
Мужчина с огромной картошкой: в Сети высмеяли болгарского силача
Убивают любого. Какие народы самые враждебные на планете?
Власти ХМАО разработают новый герб региона без «мужика в трусах»
Навязчивое желание крыс выпить удалось остановить
«Тарифный человек» Трамп обрушил фондовые рынки
Путин вручил премию «Доброволец России — 2018»
Спорт
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел неожиданное поражение от команды, которую одолел в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18
Hi-Tech
Российские мошенники крадут ваши деньги по-новому Такого еще не было.
Авто
В России вскоре могут отменить «бесплатные 20 км/ч» В ближайшее время чиновники планируют отказаться от практики нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Дети
Регина Тодоренко родила первенца Ведущая родила сына
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь