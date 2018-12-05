Названы самые высокооплачиваемые музыканты года
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных групп и исполнителей.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных групп и исполнителей.
Первую строчку заняла ирландская группа U2, которая за 12 месяцев заработала 118 миллионов долларов. На втором месте оказалась британская
Пятерку самых богатых музыкантов замыкают Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 миллиона долларов).
В топ-10 также вошли Тейлор Свифт, рэпер
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