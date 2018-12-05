Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок

Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью.

Александр Жаров Глава Роскомнадзора