Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок

«Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+», — сказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.
Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью.
Александр ЖаровГлава Роскомнадзора
Жаров добавил, что «у детей виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно».