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17:18 (мск), источник: РИА Новости

Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Остро стоит вопрос о введении возрастной маркировки СМИ 1+ и 3+ с точки зрения защиты детей от информации, наносящей урон их психике, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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Источник: РИА Новости

«Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+», — сказал Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования.

Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью.
Александр Жаров
Глава Роскомнадзора

Жаров добавил, что «у детей виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно».

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