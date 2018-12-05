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16:57 (мск), источник: Индикатор

Навязчивое желание крыс выпить удалось остановить

Российские фармакологи обнаружили, что при введении вещества, активирующего одни из белков-рецепторов центральной нервной системы, у крыс снижается навязчивое потребление воды. Примечательно, что при повторном введении препарата устойчивость к эффекту не развивается.

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Это открытие может быть использовано для разработки новых подходов к лечению обсессивно-компульсивного расстройства и некоторых других психических заболеваний. Статья опубликована в журнале Neuropharmacology. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

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Психические расстройства — один из самых малоизученных типов болезней. Врачи до сих пор не знают, как эффективно лечить некоторые из них. По данным ВОЗ, из 870 миллионов человек, проживающих в Европе, около 100 миллионов испытывают состояние тревоги и депрессии, свыше 7 миллионов страдают болезнью Альцгеймера и другими видами деменции. Ряд психических заболеваний связан с тем, что у человека формируются навязчивые мысли, от которых он пытается избавиться, настойчиво повторяя одни и те же действия.

В структурах мозга, которые задействованы в передаче сигнала между клетками при помощи таких гормонов, как адреналин, норадреналин и дофамин, есть особый тип рецепторов, TAAR1. Эти рецепторы представляют собой трансмембранные белки, связанные с вторичными сигнальными системами. Ученые на крысах проверили, как действует активирующее их вещество (агонист).

Аналоги этого соединения сегодня проходят клинические испытания как новые средства для лечения шизофрении.

Если голодную крысу поместить в специальную камеру, где она каждую минуту будет получать кусочек корма, животное начинает пить воду в огромных количествах. При этом за час крыса может выпить объем жидкости больше суточной нормы.

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Этот феномен можно объяснить как защитную реакцию организма на стресс или как накопление мотивационного потенциала («энергии» мотивации), который тратится на добавочные поведенческие реакции. Поскольку питье в этом случае становится навязчивым, его рассматривают как доклиническую модель компульсивного поведения.

Поведение крыс ученые анализировали по нескольким показателям: объему выпитой воды, числу лизаний носика бутылки с водой, продолжительностью питья. Ученые обнаружили, что при введении активатора (агониста) TAAR1 объем выпитой воды уменьшается. Этот эффект зависит от дозы: чем больше вводили препарата, тем меньше воды выпивали животные. В контрольных экспериментах авторы работы доказали, что исследуемое соединение влияет именно на питье, а не на чувство жажды и двигательную активность.

Также ученые проверили, сохранится ли вызванный эффект при повторном введении вещества.

Мы показали, что устойчивость к обнаруженному эффекту снижения компульсивного питья не развивается.
Илья Суханов
один из авторов работы, сотрудник ПСПбГМУ имени И. П. Павлова

Полученные результаты позволят разработать новые терапевтические подходы к лечению ряда психических расстройств. Анализ эффектов TAAR1-агониста при повторном введении важен для того, чтобы прогнозировать результаты долговременного применения других препаратов этой группы, которые сейчас проходят третью фазу клинических испытаний.

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