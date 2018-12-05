Навязчивое желание крыс выпить удалось остановить

Это открытие может быть использовано для разработки новых подходов к лечению обсессивно-компульсивного расстройства и некоторых других психических заболеваний. Статья опубликована в журнале Neuropharmacology. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Психические расстройства — один из самых малоизученных типов болезней. Врачи до сих пор не знают, как эффективно лечить некоторые из них. По данным ВОЗ, из 870 миллионов человек, проживающих в Европе, около 100 миллионов испытывают состояние тревоги и депрессии, свыше 7 миллионов страдают болезнью Альцгеймера и другими видами деменции. Ряд психических заболеваний связан с тем, что у человека формируются навязчивые мысли, от которых он пытается избавиться, настойчиво повторяя одни и те же действия.

В структурах мозга, которые задействованы в передаче сигнала между клетками при помощи таких гормонов, как адреналин, норадреналин и дофамин, есть особый тип рецепторов, TAAR1. Эти рецепторы представляют собой трансмембранные белки, связанные с вторичными сигнальными системами. Ученые на крысах проверили, как действует активирующее их вещество (агонист).

Аналоги этого соединения сегодня проходят клинические испытания как новые средства для лечения шизофрении.

Если голодную крысу поместить в специальную камеру, где она каждую минуту будет получать кусочек корма, животное начинает пить воду в огромных количествах. При этом за час крыса может выпить объем жидкости больше суточной нормы.

Этот феномен можно объяснить как защитную реакцию организма на стресс или как накопление мотивационного потенциала («энергии» мотивации), который тратится на добавочные поведенческие реакции. Поскольку питье в этом случае становится навязчивым, его рассматривают как доклиническую модель компульсивного поведения.

Поведение крыс ученые анализировали по нескольким показателям: объему выпитой воды, числу лизаний носика бутылки с водой, продолжительностью питья. Ученые обнаружили, что при введении активатора (агониста) TAAR1 объем выпитой воды уменьшается. Этот эффект зависит от дозы: чем больше вводили препарата, тем меньше воды выпивали животные. В контрольных экспериментах авторы работы доказали, что исследуемое соединение влияет именно на питье, а не на чувство жажды и двигательную активность.

Также ученые проверили, сохранится ли вызванный эффект при повторном введении вещества.

Мы показали, что устойчивость к обнаруженному эффекту снижения компульсивного питья не развивается. Илья Суханов один из авторов работы, сотрудник ПСПбГМУ имени И. П. Павлова