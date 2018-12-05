Владимир Познер: разгул коррупции в России — из-за отсутствия веры
Разгул коррупции в России связан с отсутствием религиозной веры и идеологии. Такое мнение высказал ведущий Владимир Познер
Разгул коррупции в России связан с отсутствием религиозной веры и идеологии. Такое мнение высказал ведущий Владимир Познер
Познер считает, что потеря веры началась еще в советское время. В
«Ну, а как человек реагирует, когда понимает, что его обманули? <…> Ну тогда я буду жить так, как я хочу, и к чертовой матери всех остальных», — сказал Познер.
И, как мне кажется, этот разгул коррупции и роль, которую деньги стали играть в России, — это вот отчасти оттуда идет. Это отчасти результат вот того, когда у людей вообще за душой ничего нет. Веры нет. Веры нет. Я имею в виду — религиозной. Идеологии нет.
При этом, считает ведущий, с такой ситуацией ничего не сможет сделать даже президент России Владимир Путин. «<…> Даже если бы он пытался — а что поделаешь? Ну что? Расстреливать?», — заметил Познер.