Владимир Познер: разгул коррупции в России — из-за отсутствия веры

Источник: РИА "Новости"

Познер считает, что потеря веры началась еще в советское время. В какой-то момент «все развалилось», и «в общем, оказалось, что все, что говорили [в СССР], все, что обещали, — все это было вранье собачье», пояснил журналист.

«Ну, а как человек реагирует, когда понимает, что его обманули? <…> Ну тогда я буду жить так, как я хочу, и к чертовой матери всех остальных», — сказал Познер.

И, как мне кажется, этот разгул коррупции и роль, которую деньги стали играть в России, — это вот отчасти оттуда идет. Это отчасти результат вот того, когда у людей вообще за душой ничего нет. Веры нет. Веры нет. Я имею в виду — религиозной. Идеологии нет. Владимир Познер журналист