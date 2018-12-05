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18:14 (мск), источник: RTVi

Владимир Познер: разгул коррупции в России — из-за отсутствия веры

Разгул коррупции в России связан с отсутствием религиозной веры и идеологии. Такое мнение высказал ведущий Владимир Познер

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Источник: РИА "Новости"

Познер считает, что потеря веры началась еще в советское время. В какой-то момент «все развалилось», и «в общем, оказалось, что все, что говорили [в СССР], все, что обещали, — все это было вранье собачье», пояснил журналист.

«Ну, а как человек реагирует, когда понимает, что его обманули? <…> Ну тогда я буду жить так, как я хочу, и к чертовой матери всех остальных», — сказал Познер.

И, как мне кажется, этот разгул коррупции и роль, которую деньги стали играть в России, — это вот отчасти оттуда идет. Это отчасти результат вот того, когда у людей вообще за душой ничего нет. Веры нет. Веры нет. Я имею в виду — религиозной. Идеологии нет.
Владимир Познер
журналист

При этом, считает ведущий, с такой ситуацией ничего не сможет сделать даже президент России Владимир Путин. «<…> Даже если бы он пытался — а что поделаешь? Ну что? Расстреливать?», — заметил Познер.

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