Самоеды оказались чужими друг другу
Вопреки близости языков и образа жизни, у северных народов из самодийской семьи, также называемых самоедами — разные предки!
Вопреки близости языков и образа жизни, у северных народов из самодийской семьи, также называемых самоедами — разные предки!
Учёные из Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и их зарубежные коллеги проанализировали генетические различия между 15 сибирскими популяциями, говорящими на самодийских языках. В результате выяснилось, что между ними мала степень кровного родства, по крайней мере — по мужской линии. Только внутри северных и южных самодийских групп наблюдается некоторое родство, а между этими двумя макрогруппами существует заметная генетическая изоляция. Соответствующая статья опубликована в American Journal of Human Biology.
Самодийцами называют
Авторы новой работы проанализировали однонуклеотидные полиморфизмы (отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид) в 15 популяциях самодийцев и попытались выяснить, насколько далеко генетически расходятся люди из этих групп.
Ненцы и иные северные самодийские народы демонстрируют определенную генетическую общность, но вот южные (селькупы) ближе к кетам из бассейна Енисея. Одновременно среди северных самодийцев нганасаны показывают родство с северными народам других языковых семей — эвенками и юкагирами.
На первый взгляд, выводы работы выглядят насколько парадоксально. Оказалось, что северные и южные самодийцы принадлежат, как правило, к разным гаплогруппам. Проще говоря, генетическое расстояние между ними значительно больше, чем у большинства народов индоевропейской или
Получается, что народы со сходными языками не вполне связаны друг с другом генетически (как минимум по мужской линии). Однако авторы напоминают, что ранее, на основе иных признаков, уже формулировались гипотезы, способные объяснить столь необычное положение вещей.
Судя по всему, до самого конца ледникового периода это население стабильно проживало в данном регионе, избегая масштабных миграций. Они были носителями своих собственных аборигенных и весьма изолированных языков. Осколком этой языковой группы могут быть современные юкагирские языки.
В последние несколько тысяч лет группа пришельцев — южных племен, носителей самодийских языков — начала мигрировать на север. Они смогли принести с собой новые особенности материальной культуры и свой язык, но при этом не были достаточно многочисленны, чтобы заметно изменить генетический состав местного населения. Поэтому северные самодийцы — самодийцы лишь по языку, но не по крови.
Новые генетические данные в значительной степени решают давний вопрос о происхождений самодийских народов и расположении их прародины. В языковом смысле они действительно выходцы с юга. Однако, несмотря на заимствование чужих языков, генофонд современных северных самодийцев уникален и связан с весьма древним населением северной Евразии, укоренившимся здесь, вероятно, задолго до окончания ледникового периода. Это резко отличает их от населения более южных районов нашей страны, которые, в большинстве своем проживают в нынешних местах обитания от нескольких сот лет до, в некоторых случаях, считанных тысяч лет.