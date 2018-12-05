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18:26 (мск), источник: Чердак

Самоеды оказались чужими друг другу

Вопреки близости языков и образа жизни, у северных народов из самодийской семьи, также называемых самоедами — разные предки!

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Источник: РИА "Новости"

Учёные из Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и их зарубежные коллеги проанализировали генетические различия между 15 сибирскими популяциями, говорящими на самодийских языках. В результате выяснилось, что между ними мала степень кровного родства, по крайней мере — по мужской линии. Только внутри северных и южных самодийских групп наблюдается некоторое родство, а между этими двумя макрогруппами существует заметная генетическая изоляция. Соответствующая статья опубликована в American Journal of Human Biology.

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Племя диких

Самодийцами называют народы-носители самодийский языков (их расселение показано на карте выше). Самодийские языки входят в состав уральских, но даже близкие к ним финно-угорские (тоже часть уральских) все же так заметно отличаются, что уральскую семью иногда называют макросемьей языков. С самого открытия самодийцев исследователям не давало покоя то, что на этих языках говорили две группы — живущие у Северного Ледовитого океана ненцы, энцы, нганасаны, а также живущие на юге, ближе к Саянам, селькупы. Имелись две группы мнений — согласно одним, прародиной самодийцев был южный регион их нынешнего расселения, согласно другим — северный.

Авторы новой работы проанализировали однонуклеотидные полиморфизмы (отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид) в 15 популяциях самодийцев и попытались выяснить, насколько далеко генетически расходятся люди из этих групп.

В итоге оказалось, что генетически северные и южные народы самодийской языковой семьи лишь умеренно связаны друг с другом.

Ненцы и иные северные самодийские народы демонстрируют определенную генетическую общность, но вот южные (селькупы) ближе к кетам из бассейна Енисея. Одновременно среди северных самодийцев нганасаны показывают родство с северными народам других языковых семей — эвенками и юкагирами.

Новость
Гниющая земля

На первый взгляд, выводы работы выглядят насколько парадоксально. Оказалось, что северные и южные самодийцы принадлежат, как правило, к разным гаплогруппам. Проще говоря, генетическое расстояние между ними значительно больше, чем у большинства народов индоевропейской или сино-тибетской языковых семьях.

Получается, что народы со сходными языками не вполне связаны друг с другом генетически (как минимум по мужской линии). Однако авторы напоминают, что ранее, на основе иных признаков, уже формулировались гипотезы, способные объяснить столь необычное положение вещей.

Дело в том, что, согласно последним археологическим находкам, люди обитали в северной Сибири не шесть тысяч лет, как считалось до недавнего времени, а порядка 45 тысяч лет (причем вплоть до 72 градуса северной широты).

Судя по всему, до самого конца ледникового периода это население стабильно проживало в данном регионе, избегая масштабных миграций. Они были носителями своих собственных аборигенных и весьма изолированных языков. Осколком этой языковой группы могут быть современные юкагирские языки.

Новость
Между городом и кочевьем

В последние несколько тысяч лет группа пришельцев — южных племен, носителей самодийских языков — начала мигрировать на север. Они смогли принести с собой новые особенности материальной культуры и свой язык, но при этом не были достаточно многочисленны, чтобы заметно изменить генетический состав местного населения. Поэтому северные самодийцы — самодийцы лишь по языку, но не по крови.

Новые генетические данные в значительной степени решают давний вопрос о происхождений самодийских народов и расположении их прародины. В языковом смысле они действительно выходцы с юга. Однако, несмотря на заимствование чужих языков, генофонд современных северных самодийцев уникален и связан с весьма древним населением северной Евразии, укоренившимся здесь, вероятно, задолго до окончания ледникового периода. Это резко отличает их от населения более южных районов нашей страны, которые, в большинстве своем проживают в нынешних местах обитания от нескольких сот лет до, в некоторых случаях, считанных тысяч лет.

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