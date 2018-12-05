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18:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Австралии на волю выпустили сумчатых барсуков. Впервые за 100 лет

Австралийские зоологи выпустили в дикую природу группу диких сумчатых барсуков (билби), которые последние 100 лет были под угрозой исчезновения.

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Источник: AFP 2018

В последний раз крошечных млекопитающих с длинными заячьими ушками видели в Новом Южном Уэльсе в 1912 году, с тех пор в дикой природе они не встречались.

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На днях сразу 30 содержавшихся в питомнике животных были выпущены на большой огороженный участок дикой природы недалеко от города Наррабри к северо-западу от Сиднея. Это ознаменовало важный этап кампании по борьбе за спасение билби от вымирания.

Однако без ограждения, протянувшегося на 32 километра, билби вряд ли смогут выжить. Их численность резко сократилась перед началом Первой мировой войны, когда в Австралии выросло поголовье лис и кошек.

Билби доброжелательны к человеку. Живут в норах, охотятся ночью и спят в странной позе: присев на задние лапки и засунув морду между передними.

Аборигены Австралии всегда ценили мех билби, возможно, активная охота на животных ради меха также стала одной из причин резкого сокращения их популяции.

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