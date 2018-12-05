В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ

Источник: РИА Новости

Семья Симич в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца в 80 километрах южнее Белграда приготовила крупную сумму — 20 тысяч евро наличными — для покупки десяти гектаров земли. Они пересчитали деньги и в ожидании продавца сложили на столе в доме.

Тесть утром вышел, чтобы задать корм домашнему скоту, но не заметил, что входная дверь осталась открытой… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола. Милена Симич

«Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено», — посетовала женщина.

Она добавила, что «муж с тех пор молчит и только сидит и смотрит в одну точку».