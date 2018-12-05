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19:23 (мск), источник: РИА Новости

В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 5 дек — РИА Новости. Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев в центральной Сербии, сообщает местный портал arandjelovacinfo.

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Источник: РИА Новости

Семья Симич в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца в 80 километрах южнее Белграда приготовила крупную сумму — 20 тысяч евро наличными — для покупки десяти гектаров земли. Они пересчитали деньги и в ожидании продавца сложили на столе в доме.

Тесть утром вышел, чтобы задать корм домашнему скоту, но не заметил, что входная дверь осталась открытой… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола.
Милена Симич

«Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено», — посетовала женщина.

Она добавила, что «муж с тех пор молчит и только сидит и смотрит в одну точку».

По данным портала, козу затем приготовили на вертеле.

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