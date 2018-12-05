Оксфордские физики представили новое объяснение невидимым 95% Вселенной

«Темная энергия и темная материя составляют 95% Вселенной. Тем не менее физическая природа этих двух феноменов остается загадкой», — написал автор доклада, астрофизик Джейми Фарнс. По его словам, оба феномена могут быть объединены в одну субстанцию — жидкость, обладающую «отрицательной гравитацией», которая отталкивает все материалы вокруг.
Современная модель Вселенной, называемая Лямбда-CDM, не объясняет свойств темной материи и темной энергии. Об их существовании известно только из-за гравитационных эффектов, которые они оказывают на наблюдаемую материю.
Ранее идею отрицательной материи отвергали, потому что считалось, что она по мере расширения Вселенной должна становиться менее плотной. Это противоречит наблюдениям, в соответствии с которыми темная энергия со временем не истощается. Новая модель предполагает, что отрицательная масса жидкости не «размывается» при расширении космоса. Жидкость, по всей видимости, идентична темной энергии.
Гипотезу ученого будут экспериментально проверять с помощью новейшего радиотелескопа Square Kilometre Array, в разработке которого участвовал в том числе Оксфордский университет.