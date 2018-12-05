Оксфордские физики представили новое объяснение невидимым 95% Вселенной

Источник: NASA

«Темная энергия и темная материя составляют 95% Вселенной. Тем не менее физическая природа этих двух феноменов остается загадкой», — написал автор доклада, астрофизик Джейми Фарнс. По его словам, оба феномена могут быть объединены в одну субстанцию — жидкость, обладающую «отрицательной гравитацией», которая отталкивает все материалы вокруг.

Современная модель Вселенной, называемая Лямбда-CDM, не объясняет свойств темной материи и темной энергии. Об их существовании известно только из-за гравитационных эффектов, которые они оказывают на наблюдаемую материю.

Ранее идею отрицательной материи отвергали, потому что считалось, что она по мере расширения Вселенной должна становиться менее плотной. Это противоречит наблюдениям, в соответствии с которыми темная энергия со временем не истощается. Новая модель предполагает, что отрицательная масса жидкости не «размывается» при расширении космоса. Жидкость, по всей видимости, идентична темной энергии.