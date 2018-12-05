Универсалы побеждают специалистов
«Транснациональные» животные вытесняют местные виды в тех местах, где человек ведет свою хозяйственную деятельность.
«Транснациональные» животные вытесняют местные виды в тех местах, где человек ведет свою хозяйственную деятельность.
Использование человеком земель под пахоты, пастбища и города способствует распространению всюду одних и тех же видов животных, таких как крысы или голуби, в то время как виды, способные жить только в определенных условиях обитания, исчезают.
Биоразнообразие — количество видов животных, растений и других организмов, обитающих на данной местности. Чем оно выше, тем экосистема устойчивее к изменениям. Ученые уже много лет обеспокоены снижающимся биоразнообразием во всем мире.
На этот раз британские и американские экологи посчитали, как связана с хозяйственной деятельностью человека распространенность так называемых
Данные взяли из глобальной базы данных «Проектирование ответов экологического разнообразия в меняющихся наземных системах» (PREDICTS), которая содержит исследования о распространенности тех или иных видов животных и растений на территориях с разным типом землепользования. Ученые учли не только земли под пастбища, пахоты и города, но также земли, где первичный природный растительный покров был замещен вторичным — распространившимся
Было взято более миллиона записей из 368 источников, обобщающих 445 исследований. Таким образом ученые получили данные о глобальном диапазоне распространения более 19 тысяч видов наземных растений, 7048 беспозвоночных и 5175 беспозвоночных в 81 стране. На основании этих данных ученые построили статистическую модель зависимости распространенности разных видов животных и растений от типа использования земли.
Участник исследования, профессор Энди Пёвис из Музея естественной истории в Лондоне, сравнил эти процессы с тем, как транснациональные торговые сети замещают повсюду аутентичные частные лавочки:
Из-заэтого все города выглядят одинаково, так что вам все труднее понять, где вы. Также люди действуют и на природу, которую осваивают.
Таким образом, глобальное биоразнообразие снижается, так как аутентичные виды вымирают и везде начинают жить одни и те же «универсальные» животные.