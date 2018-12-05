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19:33 (мск), источник: Чердак

Универсалы побеждают специалистов

«Транснациональные» животные вытесняют местные виды в тех местах, где человек ведет свою хозяйственную деятельность.

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Источник: AP 2018

Использование человеком земель под пахоты, пастбища и города способствует распространению всюду одних и тех же видов животных, таких как крысы или голуби, в то время как виды, способные жить только в определенных условиях обитания, исчезают.

Биоразнообразие — количество видов животных, растений и других организмов, обитающих на данной местности. Чем оно выше, тем экосистема устойчивее к изменениям. Ученые уже много лет обеспокоены снижающимся биоразнообразием во всем мире.

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На этот раз британские и американские экологи посчитали, как связана с хозяйственной деятельностью человека распространенность так называемых видов-генералистов, то есть способных выживать в разных природных условиях и переключаться на разные источники пищи, и видов-специалистов, то есть таких, которые могут жить только в узком спектре природных условий и питаться только строго определенной едой. Исследование опубликовано в Plos Biology.

Данные взяли из глобальной базы данных «Проектирование ответов экологического разнообразия в меняющихся наземных системах» (PREDICTS), которая содержит исследования о распространенности тех или иных видов животных и растений на территориях с разным типом землепользования. Ученые учли не только земли под пастбища, пахоты и города, но также земли, где первичный природный растительный покров был замещен вторичным — распространившимся из-за деятельности человека.

Было взято более миллиона записей из 368 источников, обобщающих 445 исследований. Таким образом ученые получили данные о глобальном диапазоне распространения более 19 тысяч видов наземных растений, 7048 беспозвоночных и 5175 беспозвоночных в 81 стране. На основании этих данных ученые построили статистическую модель зависимости распространенности разных видов животных и растений от типа использования земли.

Выяснилось, что на землях, используемых человеком, распространяются виды-генералисты, которые и так живут повсюду, например крысы, голуби, тараканы или речные сомы. Специализированные же виды, наоборот, вымирают.

Участник исследования, профессор Энди Пёвис из Музея естественной истории в Лондоне, сравнил эти процессы с тем, как транснациональные торговые сети замещают повсюду аутентичные частные лавочки:

Из-за этого все города выглядят одинаково, так что вам все труднее понять, где вы. Также люди действуют и на природу, которую осваивают.

Виды-специалисты лучше приспособлены к своей среде обитания, но они же и хуже переносят изменения в ней. Они больше генералистов рискуют вымереть, потому что любые факторы риска, например сокращение кормовой базы или изменение климата, могут повлиять сразу на весь их небольшой ареал обитания.

Таким образом, глобальное биоразнообразие снижается, так как аутентичные виды вымирают и везде начинают жить одни и те же «универсальные» животные.

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