Универсалы побеждают специалистов

Источник: AP 2018

Использование человеком земель под пахоты, пастбища и города способствует распространению всюду одних и тех же видов животных, таких как крысы или голуби, в то время как виды, способные жить только в определенных условиях обитания, исчезают.

Биоразнообразие — количество видов животных, растений и других организмов, обитающих на данной местности. Чем оно выше, тем экосистема устойчивее к изменениям. Ученые уже много лет обеспокоены снижающимся биоразнообразием во всем мире.

На этот раз британские и американские экологи посчитали, как связана с хозяйственной деятельностью человека распространенность так называемых видов-генералистов, то есть способных выживать в разных природных условиях и переключаться на разные источники пищи, и видов-специалистов, то есть таких, которые могут жить только в узком спектре природных условий и питаться только строго определенной едой. Исследование опубликовано в Plos Biology.

Данные взяли из глобальной базы данных «Проектирование ответов экологического разнообразия в меняющихся наземных системах» (PREDICTS), которая содержит исследования о распространенности тех или иных видов животных и растений на территориях с разным типом землепользования. Ученые учли не только земли под пастбища, пахоты и города, но также земли, где первичный природный растительный покров был замещен вторичным — распространившимся из-за деятельности человека.

Было взято более миллиона записей из 368 источников, обобщающих 445 исследований. Таким образом ученые получили данные о глобальном диапазоне распространения более 19 тысяч видов наземных растений, 7048 беспозвоночных и 5175 беспозвоночных в 81 стране. На основании этих данных ученые построили статистическую модель зависимости распространенности разных видов животных и растений от типа использования земли.

Выяснилось, что на землях, используемых человеком, распространяются виды-генералисты, которые и так живут повсюду, например крысы, голуби, тараканы или речные сомы. Специализированные же виды, наоборот, вымирают.

Участник исследования, профессор Энди Пёвис из Музея естественной истории в Лондоне, сравнил эти процессы с тем, как транснациональные торговые сети замещают повсюду аутентичные частные лавочки:

Из-за этого все города выглядят одинаково, так что вам все труднее понять, где вы. Также люди действуют и на природу, которую осваивают.

Виды-специалисты лучше приспособлены к своей среде обитания, но они же и хуже переносят изменения в ней. Они больше генералистов рискуют вымереть, потому что любые факторы риска, например сокращение кормовой базы или изменение климата, могут повлиять сразу на весь их небольшой ареал обитания.