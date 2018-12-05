Беспилотный горшок подвезет растение до ближайшей лампы
Он считывает собственные сигналы растения через две пары электродов.
Он считывает собственные сигналы растения через две пары электродов.
Американские инженеры создали горшок для растений, умеющий самостоятельно передвигаться поближе к источнику света, причем он не использует свои фотодетекторы, а считывает биоэлектрохимические сигналы от самого растения, рассказывают разработчики на сайте Массачусетского технологического института.
В сельском хозяйстве и домашнем разведении растений существует достаточно много автоматизированных систем, способных поддерживать оптимальные для растений условия. Как правило, они представляют собой теплицы или небольшие боксы, в которых освещение, полив и удобрение, а также другие привычные действия выполняют автоматические системы. К примеру, в прошлом году такой самоуправляемый «пищевой компьютер» создали инженеры из Массачусетского технологического института (MIT).
Теперь инженеры из MIT Харпреет Сарин (Harpreet Sareen) и Пэтти Мас (Pattie Maes) создали небольшого робота для растений, который можно использовать дома. Он представляет собой двухколесную платформу, на верхней части которой закреплен горшок для растения. Особенность разработки заключается в способе управления движением. Инженеры решили воспользоваться собственными сигналами растения.
Пока робот позволяет управлять движением к двум источникам света, расположенным с противоположных сторон. Для этого с каждой стороны растения установлены две пары электродов. В каждой паре один электрод соединен с землей, а второй с листом или стволом растения. В результате, после возникновения резкого внешнего импульса, такого как включение лампы неподалеку, робот регистрирует возникающий ток и едет к нужной лампе.
Это не первый подобный проект, позволяющий перемещать растения поближе к свету. Например, в 2017 году инженеры компании Vincross создали шестиногого робопаука с горшком на спине, который умеет самостоятельно перемещаться по помещению и искать оптимальные условия для растения.
Григорий Копиев