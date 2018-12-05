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20:12 (мск), источник: N + 1

Беспилотный горшок подвезет растение до ближайшей лампы

Он считывает собственные сигналы растения через две пары электродов.

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Американские инженеры создали горшок для растений, умеющий самостоятельно передвигаться поближе к источнику света, причем он не использует свои фотодетекторы, а считывает биоэлектрохимические сигналы от самого растения, рассказывают разработчики на сайте Массачусетского технологического института.

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В сельском хозяйстве и домашнем разведении растений существует достаточно много автоматизированных систем, способных поддерживать оптимальные для растений условия. Как правило, они представляют собой теплицы или небольшие боксы, в которых освещение, полив и удобрение, а также другие привычные действия выполняют автоматические системы. К примеру, в прошлом году такой самоуправляемый «пищевой компьютер» создали инженеры из Массачусетского технологического института (MIT).

Теперь инженеры из MIT Харпреет Сарин (Harpreet Sareen) и Пэтти Мас (Pattie Maes) создали небольшого робота для растений, который можно использовать дома. Он представляет собой двухколесную платформу, на верхней части которой закреплен горшок для растения. Особенность разработки заключается в способе управления движением. Инженеры решили воспользоваться собственными сигналами растения.

Пока робот позволяет управлять движением к двум источникам света, расположенным с противоположных сторон. Для этого с каждой стороны растения установлены две пары электродов. В каждой паре один электрод соединен с землей, а второй с листом или стволом растения. В результате, после возникновения резкого внешнего импульса, такого как включение лампы неподалеку, робот регистрирует возникающий ток и едет к нужной лампе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый подобный проект, позволяющий перемещать растения поближе к свету. Например, в 2017 году инженеры компании Vincross создали шестиногого робопаука с горшком на спине, который умеет самостоятельно перемещаться по помещению и искать оптимальные условия для растения.

Григорий Копиев

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