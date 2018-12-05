Как пилили челябинский метеорит. Рассказывает осужденный геолог

Сергей Колисниченко и челябинский метеорит | Источник: BBC News Русская служба

В 2014 году ученый и коллекционер минералов Сергей Колисниченко взял у Челябинского краеведческого музея фрагмент знаменитого чебаркульского метеорита. Спустя четыре года его приговорили к году условно за мошенничество.

Колисниченко утверждает, что кусок метеорита, отпиленный от более крупного обломка, ему отдали в «знак благодарности». Он собирался изучить образец и затем передать его другому музею. Русская служба Би-би-си рассказывает историю этого «космического распила».

Распилили на три части

Чебаркульский метеорит, за падением которого наблюдали тысячи человек, разрушился в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Через несколько месяцев из озера Чебаркуль достали самый большой фрагмент метеорита и передали в Челябинский государственный краеведческий музей (с 2016 года — Государственный исторический музей Южного Урала). Обломок весом в полтонны уже через пару дней смогли осмотреть все желающие.

В апреле 2014 года заведующий отделом природы музея Эдуард Шайгородский (сейчас уже там не работает) привез из регионального министерства экологии еще один фрагмент челябинского метеорита — весом примерно в 31 кг — для выставочной экспозиции музея.

Помочь с научным заключением о том, что этот кусок — действительно часть челябинского метеорита, позвали Колисниченко, аспиранта при институте геологии в городе Миассе, преподавателя в геологическом лицее и автора книг о минералах. Он давно консультировал музей по вопросам минералогии.

Передача фрагмента музею проходила неофициально (без документации), пишет издание 74.ru, и перед тем, как присвоить куску метеорита статус музейного экспоната, сотрудники музея и Колисниченко решили его распилить:

Для заключения нужно было поделиться веществом. Лучше отпилить, как это делается во всем мире.

В итоге кусок метеорита распилили на три части. По словам геолога, в ходе устной договоренности с тогдашним заместителем директора музея Николаем Антипиным они решили: две части вещества общим весом в 28,5 кг остаются в учреждении, а третья («блинчик» весом в 2,5 кг) Колисниченко заберет к себе на изучение, а затем, возможно, передаст в музей Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске.

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«О сроках и передаче тогда разговора не было. А когда я спросил, как музей будет списывать вещество, ведь пластина отдается, а часть вещества утрачена при распиле, мне ответили: все нормально, все учтено. Моя беда, что я не получил от сотрудников музея ни одного документа. Тогда им нужно было просто получить срочное заключение», — говорит Колисниченко.

Как утверждает геолог, он вынес фрагмент метеорита из музея в присутствии нескольких сотрудников. Летом 2014 года Колисниченко отвез «блинчик» к себе на дачу под Челябинском, которая одновременно служит ему геологической лабораторией.

«Все лето я изучал вещество, совместно с Институтом минералогии УрО РАН и в петербургском ВСЕГЕИ [Всероссийский научно-исследовательский геологический институт]. Вокруг был целый коллектив представителей разных отраслей геологии: минералоги, онтогенисты, петрографы. Все давали результаты, которые могли получить по специфике своих исследований. И в сентябре Сибирское отделение РАН выслало экспертное заключение по фрагменту», — рассказывает Колисниченко.

Метеоритный «блинчик» в итоге остался у Колисниченко на даче. Он изучал его для своей новой книги о метеоритах, найденных в России.

В конце прошлого года геолог, по его словам, собирался передать осколок в Центральный сибирский геологический музей. Но его опередили сотрудники ФСБ.

Недосдача метеорита

В июле 2017 года директор челябинского музея Владимир Богдановский обнаружил в документах о получении фрагмента метеорита «недосдачу» на 2,5 кг. Он написал письмо в правоохранительные органы: директор подозревал, что недостающую часть фрагмента похитили.

В том же месяце сотрудники ФСБ обнаружили осколок метеорита на даче у Колисниченко.

Рыночная стоимость одного килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда Российской Федерации, по оценке работников музея, составляет более миллиона рублей. Пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области Цитата издания 74.ru

На Колисниченко завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, геолог якобы украл осколок метеорита весом в 2,5 кг. Ущерб, причиненный Челябинской области, оценили в 1,5 млн рублей.

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Судебное разбирательство шло больше года. Директор музея Богдановский ставил под сомнение научную квалификацию Колисниченко и обвинял его в краже, а своих бывших сотрудников (заместителя Антипова, заведующего отделом природы Шайгородского и главного хранителя музея Ольгу Субботину) в том, что они «содействовали в манипуляциях с метеоритом».

Те в ответ уверяли суд, что директор музея знал о распиле метеорита на три части. Все они проходили по делу свидетелями. Сторона защиты заявляла, что «блинчик» метеорита никто не заносил в музейный фонд, что по нему не было фондово-закупочной комиссии и что его правовой статус — несертифицированный кусок вещества с неясным статусом собственности.

Научное сообщество вступилось за обвиняемого геолога. Так, например, директор Центрального сибирского геологического музея Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай Подгорных утверждал:

Сергей Васильевич в принципе не способен на мошенничество. Это грамотный геолог, увлеченный своим делом. Он… одним из первых передал в наш институт некоторое количество метеоритного вещества из Челябинской области, по которому были оперативно получены и опубликованы на сайте института первые результаты исследований, за что им огромное спасибо.

4 декабря суд вынес решение: Колисниченко приговорили к году лишения свободы условно и шести месяцам испытательного срока.

Челябинский метеорит в небе над Екатеринбургом | Источник: Русская служба Би-би-си

«Пора заканчивать с государственными учреждениями»

После окончания судебного процесса Би-би-си связалась с геологом:

Би-би-си: Сергей Васильевич, довольны ли вы приговором?

Сергей Колисниченко: С одной стороны, да. Мне «погрозили пальчиком». Но следствие напрасно не приняло во внимание мои доводы. И самое главное — я ведь не виноват!

Я слишком доверял сотрудникам музея. Надо посмотреть, кто такой этот директор Богдановский. Я считаю, что я оказался под рикошетом после его ссорой со своим заместителем Антиповым.

Би-би-си: Вы будете продолжать сотрудничать с музеем в Челябинске?

С. К.: Я работал с ним очень долго. За что-то мне платили деньги, за что-то нет. После всех событий я сейчас понимаю, что влип по полной, так как документов никаких на метеорит не просил. Но я написал замечательную книгу про метеориты России на фоне этого образца, делал свое дело.

Я патриот Челябинска, Урала и России. Но, наверное, мне пора заканчивать с государственными учреждениями.