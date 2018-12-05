Сатанисты установили статую в правительстве штата рядом с рождественской елкой

Скульптура изображает женскую руку, держащую яблоко. Руку оплетает змея. Снизу статуя подсвечивается красным, а надпись на постаменте гласит «Знание есть Величайший Дар». Целью ее установки «Сатанинский храм» в Чикаго называет «поддержку доброжелательности и эмпатии среди всех людей».

По словам представителя властей штата Дейва Друкера, у сатанистов есть такое же право на украшение Капитолия, как у любой другой религиозной группы. Он подчеркнул, что власти не имеют права подвергать праздничное убранство цензуре, так как зал — общественное пространство и государство не платит за его подготовку к праздникам.

Капитолий штата Иллинойс в городе Спрингфилд — историческое здание, в котором располагается офис губернатора штата и Генеральная ассамблея Иллинойса.