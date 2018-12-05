SpaceX не удалось дистанционно посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon

Источник: AP 2018

Как сообщил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, при попытке посадки на ступени отказал один из элементов, из-за чего она приводнилась в океане. «[Ступень], по-видимому, не повреждена и передает данные», — написал Маск, добавив, что к ней уже направлен спасательный корабль. Ступень должна была приземлиться на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX запустила в среду Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в 13:16 по местному времени (21:16 мск). Грузовик успешно был выведен на заданную орбиту и направляется к МКС. Его стыковка со станцией, как ожидается, будет произведена в субботу.

Dragon доставит на орбитальный комплекс более 2,5 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов. Первая успешная посадка отработавшей ступени была осуществлена в апреле 2016 года, с тех пор SpaceX неоднократно повторяла данную операцию.