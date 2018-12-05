Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
«Будущие мамочки»: Порошина накануне родов поделилась редким снимком
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
«Ростов» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром»
«Локомотив» обыграл «Рубин» в первом матче четвертьфинала КР
Популярный отделочный материал вреден: страдают сердце, печень
У россиян теперь смогут изымать единственное жилье
“Вы ошиблись дверью”: врач отчитал Харатьяна за хамство
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
22:29 (мск), источник: ТАСС

SpaceX не удалось дистанционно посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал (штат Флорида) после совершенного в среду запуска.

Наверх
Источник: AP 2018

Как сообщил в своем Twitter глава SpaceX Илон Маск, при попытке посадки на ступени отказал один из элементов, из-за чего она приводнилась в океане. «[Ступень], по-видимому, не повреждена и передает данные», — написал Маск, добавив, что к ней уже направлен спасательный корабль. Ступень должна была приземлиться на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал.

SpaceX запустила в среду Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в 13:16 по местному времени (21:16 мск). Грузовик успешно был выведен на заданную орбиту и направляется к МКС. Его стыковка со станцией, как ожидается, будет произведена в субботу.

Dragon доставит на орбитальный комплекс более 2,5 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени ракеты Falcon 9, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется на гигантскую плавучую платформу в океане либо на посадочную площадку на суше с помощью торможения двигателей и парашютов. Первая успешная посадка отработавшей ступени была осуществлена в апреле 2016 года, с тех пор SpaceX неоднократно повторяла данную операцию.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону
Сбербанк ввел ограничения на перевод денег по номеру телефона
Валентину Петренко проводили из Совфеда мемами о ее прическе
В Японии стали бесплатно раздавать заброшенные дома
Россия выплатит компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Как пилили челябинский метеорит: рассказывает осужденный геолог
Златан Ибрагимович отказался возвращаться в Европу
Спорт
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом: что надо знать Футболисты улыбаются и веселятся, несмотря на происходящее
Hi-Tech
Российские мошенники крадут ваши деньги по-новому Такого еще не было.
Авто
Новые «Жигули» 25 лет простояли на балконе хрущёвки (видео) Машина, простоявшая на балконе дома более четверти века, успела стать одной из достопримечательностей Тбилиси
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Популярные темы на «Детях»
В Омске учитель и директор затравили ученика до госпитализации в неврологию 286
Кто прав,кто не прав.... 241
что принято дарить воспитателям в детском саду? 172
Зима скоро... Что надеть? 108
Леди
5 причесок, которые сильно портят волосы Красота требует жертв? Возможно, но не в том случае, когда жертвой становятся твои волосы
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь