В США уволили учительницу, которая назвала Санта-Клауса мифом
Учительницу одной из школ американского штата
Учительницу одной из школ американского штата
Педагог рассказала ученикам первого класса, что на самом деле подарки под елку им кладут родители. Кроме того, она назвала мифами также истории о пасхальном кролике, летающих рождественских оленях, эльфах, лепреконах и зубной фее.
Дети очень расстроились
Директор школы Майкл Радж также назвал подобные высказываниями недопустимыми, так как они разрушают веру детей в Рождество. При этом педагог не является постоянным работником учебного заведения. Она просто заменяла другого учителя.
Инспектор школы Рене Ровтар также заявила, что разочарована таким поведением и отметила, что педагог больше не будет работать в данном районе. От дальнейших комментариев она отказалась.