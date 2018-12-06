Роспотребнадзор назвал неправильное питание причиной 63% смертей в России
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием, сообщает
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием, сообщает
«Идея маркировки (продуктов — ИФ) продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. Около 63% смертей в России связаны с
Согласно данным Роспотребнадзора, «высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию
Роспотребнадзор сообщает, что к добровольной маркировке товаров присоединился один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков — компания PepsiCo.