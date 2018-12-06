Роспотребнадзор назвал неправильное питание причиной 63% смертей в России

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«Идея маркировки (продуктов — ИФ) продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания — ИФ), а распространенность ожирения среди женщин в 2−2,5 раза выше, чем среди мужчин», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора в четверг.

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Согласно данным Роспотребнадзора, «высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета». «Для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно», — отмечают в ведомстве.