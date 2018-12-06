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13:28 (мск), источник: Ведомости

Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных поездах, пишет The Guardian. В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

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Источник: AFP 2018

В столице Люксембурга проживает около 110 000 человек, а население самого герцогства насчитывает более 600 000. Кроме того, около 200 000 каждый день приезжают в Люксембург на работу из Франции, Бельгии и Германии. В связи с этим карликовое европейское государство сталкивается с проблемой серьезных пробок на дорогах.

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Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять приоритетное внимание окружающей среде и разрешить проблему дорожных заторов.

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Этим летом в Люксембурге была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Пока власти не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.

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