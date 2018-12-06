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12:29 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят библиотеки, которые стали чудом архитектуры (фото)

Они построены по проектам ведущих архитекторов мира.

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Калгари, Канада

Центральную городскую библиотеку в канадском городе Калгари строили с 2013 по 2018 год. Над грандиозным заказом работали архитекторы и дизайнеры компаний Snøhetta и Dialog. Новое здание на две третьих больше предыдущего, его площадь составляет более 73 тысяч квадратных метров.

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Библиотека расположена в центре города на пересечении транспортных линий. Для местных властей это был стратегически важный проект, ведь больше половины всех канадцев являются активными посетителями библиотек.

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Тяньцзинь, Китай

Архитекторы компании MVRDV в сотрудничестве с TUPDI разработали проект библиотеки в одном из районов города Тяньцзинь на северо-востоке Китая. Здание площадью почти 34 тысячи квадратных метров будет также выполнять роль культурного центра.

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В центре здания размещен сферический холл, который выполняет функцию зрительного зала. Вокруг него построен каскад книжных шкафов от пола до потолка. Волнистые ярусы стен, прозрачный фасад и декоративная сфера внутри стали отличительной особенностью здания.

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Веннесла, Норвегия

Норвежские архитекторы Helen&Hard построили в небольшой коммуне на юге Норвегии современное здание из дерева и стекла, в котором разместились библиотека, культурный центр, кафе и административные помещения.

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Форму зданию придают 27 ребер. Осветительные приборы вмонтированы прямо в эти конструкции. Библиотека размещена возле центральной площади и хорошо просматривается через стеклянный фасад.

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Доха, Катар

Проект Национальной библиотеки Катара разработали в международной архитектурной компании OMA. Строительство было закончено в 2017 году. В здании площадью 42 тысячи квадратных метров размещены также Национальная библиотека Дохи, городская и университетская библиотеки, а также хранилище рукописей арабо-исламской культуры.

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Пол и стеллажи библиотеки выполнены из белого мрамора. Здесь также много стекла и металла. Холл поделен на удобные зоны для чтения и отдыха.

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