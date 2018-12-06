Названы лучшие смартфоны в России

Роскачество протестировало несколько новинок, среди которых iPhone XR, Google Pixel 3 XL, Huawei Mate 20 Pro и несколько других. Тестирование проходило в одинаковых лабораторных условиях по 229 параметрам.

Лидирующую позицию и подавляющее количество мест в десятке лучших заняли флагманские модели Samsung. Также в рейтинге нашлось место нескольким моделям iPhone и одному устройству Huawei.

1 место — Samsung Galaxy Note9.

Актуальные флагманы Apple, iPhone XS Max и iPhone XS, расположились на втором и третьем местах.

С 4-го по 7-е место находится целый ряд экс-флагманов Samsung — Galaxy S9, S9+, S8 и S8+.

Седьмое место заняла новинка Huawei Mate 20 Pro. Гаджет получил более высокий балл, хотя качество его дисплея уступает новинке iPhone и по яркости, и по контрастности, и по удобству чтения, пишут эксперты. На оценку повлияло качество фото, а также скорость зарядки — полный заряд за 1 час 15 минут и 23 часа автономной работы. Кроме того, отмечается скорость процессора. При этом смартфон провалил тесты на прочность и водонепроницаемость.

iPhone XR — восьмое место. Эксперты пишут, что «бюджетный» iPhone снимает не хуже «старших братьев» iPhone XS и iPhone XS Max. Новинка полностью заряжается за 3 часа 15 минут и работает 25 часов на одном заряде. Также отмечается прочность гаджета. При этом LCD-экран iPhone XR явно проигрывает в контрастности OLED-дисплеям линейки iPhone XS.

Samsung Galaxy S8+ на девятом месте.

iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro замыкают рейтинг с одинаковым количеством баллов.

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