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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Киселев захотел провести рэп-фестиваль на нудистском пляже

Телеведущий Дмитрий Киселев станет организатором рэп-фестиваля в Коктебеле. Мероприятие пройдет на нудистском пляже. Об этом журналист рассказал радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

Киселев планирует провести многодневный опен-эйр. По его словам, подобных мероприятий в России больше нет.

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«Они все однодневные. Это вызывается блуждающими датами. Это фестивали-самозванцы», — охарактеризовал Киселев другие концерты рэперов.

Киселев уже много лет помогает с организацией фестиваля Koktebel Jazz, и рэп-мероприятие можно будет провести на той же площадке. Со слов журналиста, новый фестиваль пройдет сразу после джазового.

«Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле», — заключил Киселев, добавив, что планирует рэп-фестиваль на конец августа.

Ранее ведущий рассказал в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» об отмене концертов российских рэперов. Журналист назвал футуриста Владимира Маяковского предтечей современных рэперов и зачитал под бит отрывок из его поэмы.

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