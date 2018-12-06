Киселев захотел провести рэп-фестиваль на нудистском пляже
Телеведущий Дмитрий Киселев станет организатором
Телеведущий Дмитрий Киселев станет организатором
Киселев планирует провести многодневный
«Они все однодневные. Это вызывается блуждающими датами. Это фестивали-самозванцы», — охарактеризовал Киселев другие концерты рэперов.
Киселев уже много лет помогает с организацией фестиваля Koktebel Jazz, и
«Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле», — заключил Киселев, добавив, что планирует
Ранее ведущий рассказал в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» об отмене концертов российских рэперов. Журналист назвал футуриста Владимира Маяковского предтечей современных рэперов и зачитал под бит отрывок из его поэмы.