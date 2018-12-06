Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Врачи борются за жизнь сестер, похудевших по совету модельного агентства
Опрос показал реальное отношение украинцев к России
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
ЧМ-2018 связали с коррупцией
За 2 месяца Кокорин и Мамаев прошли путь от злодеев до мучеников
Сбербанк изменил порядок популярного способа перевода на карту
На выступлении Лаврова отключили микрофон и свет
Новые Правила дорожного движения: что изменится 8 декабря
Как ЗИЛ-130, только Chevrolet: Silverado удивил
Микрофон Лаврова отключили во время речи: ушел под аплодисменты
Опрос показал реальное отношение украинцев к РФ
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
22Северокорейская угроза
13:10 (мск), источник: N + 1

Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо

Самке альбатроса по кличке Уиздом по крайней мере 68 лет.

Наверх
Источник: U.S. Fish and Wildlife Service

Самка альбатроса по кличке Уиздом, самая старая дикая птица в мире из известных человеку, вернулась на место гнездования на Гавайских островах и отложила яйцо. Уиздом по крайней мере 68 лет, но в прошлом году она успешно вырастила птенца, рассказывает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге на Tumblr.

Читайте также
Аист каждую весну возвращается к своей подруге, которая не может летать

Уиздом (Wisdom, «мудрость») принадлежит к виду темноспинных альбатросов Phoebastria immutabilis. Эти альбатросы живут в северной части Тихого океана и размножаются в огромных колониях более миллиона птиц на атолле Мидуэй, на северо-западе Гавайских островов. В 1956 году американский биолог Чендлер Роббинс в первый же сезон окольцевал Уиздом, у которой тогда еще не было клички, уже во взрослом возрасте, то есть ей было как минимум шесть лет. 46 лет спустя, в 2002 году, Роббинс вновь заметил ее при осмотре колонии и смог прочитать номер на кольце, который сам и поставил. Ученый умер в 2017 году.

Уиздом и ее партнер-самец, Акеакамаи, с которым она «познакомилась» в 2006 году, когда ей было как минимум 56 лет, в прошлом году успешно высидели отложенное яйцо и воспитали птенца.

Сейчас ученые сообщают, что птица вернулась на место гнездования 29 ноября и уже успела отложить новое яйцо — каждый сезон темноспинные альбатросы откладывают по одному яйцу, которое по очереди высиживают около двух месяцев.

Биолог службы Келли Гудэйл говорит, что в 2017 году в метре от гнезда Уиздом ученые заметили ее уже взрослого птенца 2001 года — это первый случай, когда им удалось наблюдать возвращение потомства Уиздом. «На атолле Мидуэй живут бессчетные поколения и семьи альбатросов. Возвращаясь домой, Уиздом окружена своими птенцами и их птенцами — вот это воссоединение семьи», — сказала Гудэйл.

У Уиздом есть собственный фотоальбом на Flickr. А еще темноспинные альбатросы известны сложными брачными танцами:

Во время загрузки произошла ошибка.

Ольга Добровидова

 Мусорная ДНК оказалась источником «целей» для иммунотерапии рака
Разработчики защитили проект стратегического бомбардировщика B-21
Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Назван главный цвет 2019 года
Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания
Минобороны России рассказало о сопровождении эсминца США
Медведев назвал пенсионную реформу труднейшим решением за 10 лет
Названы лучшие смартфоны в России
Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити
Спорт
ЧМ-2018 связали с коррупцией Бывший член исполкома FIFA признался в продаже своего голоса
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс 7 нм, лучшая в мире производительность и 5G
Авто
Новые «Жигули» 25 лет простояли на балконе хрущёвки (видео) Машина, простоявшая на балконе дома более четверти века, успела стать одной из достопримечательностей Тбилиси
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Популярные темы на «Детях»
В Омске учитель и директор затравили ученика до госпитализации в неврологию 452
Мысли в никуда. 253
Альтернативные елки. 250
Родить второму мужу ценой здоровья 227
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь