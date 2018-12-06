Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо

Источник: U.S. Fish and Wildlife Service

Самка альбатроса по кличке Уиздом, самая старая дикая птица в мире из известных человеку, вернулась на место гнездования на Гавайских островах и отложила яйцо. Уиздом по крайней мере 68 лет, но в прошлом году она успешно вырастила птенца, рассказывает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге на Tumblr.

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Уиздом (Wisdom, «мудрость») принадлежит к виду темноспинных альбатросов Phoebastria immutabilis. Эти альбатросы живут в северной части Тихого океана и размножаются в огромных колониях более миллиона птиц на атолле Мидуэй, на северо-западе Гавайских островов. В 1956 году американский биолог Чендлер Роббинс в первый же сезон окольцевал Уиздом, у которой тогда еще не было клички, уже во взрослом возрасте, то есть ей было как минимум шесть лет. 46 лет спустя, в 2002 году, Роббинс вновь заметил ее при осмотре колонии и смог прочитать номер на кольце, который сам и поставил. Ученый умер в 2017 году.

Уиздом и ее партнер-самец, Акеакамаи, с которым она «познакомилась» в 2006 году, когда ей было как минимум 56 лет, в прошлом году успешно высидели отложенное яйцо и воспитали птенца.

Сейчас ученые сообщают, что птица вернулась на место гнездования 29 ноября и уже успела отложить новое яйцо — каждый сезон темноспинные альбатросы откладывают по одному яйцу, которое по очереди высиживают около двух месяцев.

Биолог службы Келли Гудэйл говорит, что в 2017 году в метре от гнезда Уиздом ученые заметили ее уже взрослого птенца 2001 года — это первый случай, когда им удалось наблюдать возвращение потомства Уиздом. «На атолле Мидуэй живут бессчетные поколения и семьи альбатросов. Возвращаясь домой, Уиздом окружена своими птенцами и их птенцами — вот это воссоединение семьи», — сказала Гудэйл.

У Уиздом есть собственный фотоальбом на Flickr. А еще темноспинные альбатросы известны сложными брачными танцами:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/d1pJwOnYrs0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.