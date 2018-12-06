Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо
Самке альбатроса по кличке Уиздом по крайней мере 68 лет.
Самке альбатроса по кличке Уиздом по крайней мере 68 лет.
Самка альбатроса по кличке Уиздом, самая старая дикая птица в мире из известных человеку, вернулась на место гнездования на Гавайских островах и отложила яйцо. Уиздом по крайней мере 68 лет, но в прошлом году она успешно вырастила птенца, рассказывает Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге на Tumblr.
Уиздом (Wisdom, «мудрость») принадлежит к виду темноспинных альбатросов Phoebastria immutabilis. Эти альбатросы живут в северной части Тихого океана и размножаются в огромных колониях более миллиона птиц на атолле Мидуэй, на
Уиздом и ее
Биолог службы Келли Гудэйл говорит, что в 2017 году в метре от гнезда Уиздом ученые заметили ее уже взрослого птенца 2001 года — это первый случай, когда им удалось наблюдать возвращение потомства Уиздом. «На атолле Мидуэй живут бессчетные поколения и семьи альбатросов. Возвращаясь домой, Уиздом окружена своими птенцами и их птенцами — вот это воссоединение семьи», — сказала Гудэйл.
У Уиздом есть собственный фотоальбом на Flickr. А еще темноспинные альбатросы известны сложными брачными танцами:
Ольга Добровидова