Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После решения суда мать Кокорина зарыдала, а жена Мамаева сбежала
Новые Правила дорожного движения: что изменится 8 декабря
Врачи борются за жизнь сестер, похудевших по совету модельного агентства
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
ЧМ-2018 связали с коррупцией
За 2 месяца Кокорин и Мамаев прошли путь от злодеев до мучеников
Сбербанк изменил порядок популярного способа перевода на карту
На выступлении Лаврова отключили микрофон и свет
Новые Правила дорожного движения: что изменится 8 декабря
Как ЗИЛ-130, только Chevrolet: Silverado удивил
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
22Северокорейская угроза
12:56 (мск), источник: Mail Новости

Модный бренд продает «эльфийские» кроссовки за 600 долларов

Для настоящих фанатов Рождества.

Наверх

Грядущие новогодние праздники вдохновляют многих. Но свитерами с оленями дизайнеры не ограничиваются.

Модный бренд Loewe представил необычные кроссовки с длинным загнутым носом, что очень напоминает обувь помощников Санта Клауса — эльфов.

Бордовые замшевые кроссовки с кожаными вставками и белой контрастной шнуровкой стоят целых 600 долларов. На самом деле, обувь была вдохновлена не сказочными ботинками, а традиционными марокканскими тапочками, которые в свое время очень любил дизайнер бренда Джонатан Андерсон.

Впервые такие кроссовки Loewe представил на Неделе моды в Париже осенью 2017 года, однако в этом году специально к новогодним и рождественским праздникам дизайнеры добавили в линейку модели нарядного красного цвета.

Рекламируя кроссовки, представители марки также подчеркнули ее сходство с обувью эльфов и отметили, что это идеальный выбор на праздники.

Кстати, такие кроссовки будут отличным дополнением к совместным рождественским свитерам, которые в этом году создали дизайнеры Tesco и Cheesy Christmas Jumpers.

Читайте также:

Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Назван главный цвет 2019 года
Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания
Минобороны России рассказало о сопровождении эсминца США
Медведев назвал пенсионную реформу труднейшим решением за 10 лет
Названы лучшие смартфоны в России
Докопались до красоты: подлинная история бюста Нефертити
Спорт
ЧМ-2018 связали с коррупцией Бывший член исполкома FIFA признался в продаже своего голоса
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс 7 нм, лучшая в мире производительность и 5G
Авто
Новые «Жигули» 25 лет простояли на балконе хрущёвки (видео) Машина, простоявшая на балконе дома более четверти века, успела стать одной из достопримечательностей Тбилиси
Кино
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети» Певица сообщила, что будет болеть за Микеллу в новом сезоне проекта
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Популярные темы на «Детях»
В Омске учитель и директор затравили ученика до госпитализации в неврологию 452
Мысли в никуда. 253
Альтернативные елки. 250
Родить второму мужу ценой здоровья 227
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь