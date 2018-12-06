Модный бренд продает «эльфийские» кроссовки за 600 долларов

Грядущие новогодние праздники вдохновляют многих. Но свитерами с оленями дизайнеры не ограничиваются.

Модный бренд Loewe представил необычные кроссовки с длинным загнутым носом, что очень напоминает обувь помощников Санта Клауса — эльфов.

Бордовые замшевые кроссовки с кожаными вставками и белой контрастной шнуровкой стоят целых 600 долларов. На самом деле, обувь была вдохновлена не сказочными ботинками, а традиционными марокканскими тапочками, которые в свое время очень любил дизайнер бренда Джонатан Андерсон.

Впервые такие кроссовки Loewe представил на Неделе моды в Париже осенью 2017 года, однако в этом году специально к новогодним и рождественским праздникам дизайнеры добавили в линейку модели нарядного красного цвета.

Рекламируя кроссовки, представители марки также подчеркнули ее сходство с обувью эльфов и отметили, что это идеальный выбор на праздники.

Кстати, такие кроссовки будут отличным дополнением к совместным рождественским свитерам, которые в этом году создали дизайнеры Tesco и Cheesy Christmas Jumpers.