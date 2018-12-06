«Продовольственный национализм» россиян: что это такое и во сколько это обходится

Источник: РИА "Новости"

Россияне страдают «продовольственным национализмом», следует из мониторинга продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Продовольственный национализм» — это особое отношение к продукции, произведенной в своей стране, объясняет один из авторов доклада и директор Центра исследований РАНХиГС Александр Никулин. Такое отношение, по его словам, характерно в целом для многих стран, но в России оно приобретает оттенок недоверия к продуктам, произведенным в других государствах.

Такие выводы эксперты РАНХиГС сделали на основе опроса 1812 человек в 2017 году. Выяснилось, что 86% опрошенных предпочтут российский товар импортному, если они стоят одинаково. 73% респондентов уверены, что российские товары лучше по качеству, чем импортные.

Источник: Русская служба Би-би-си

Респонденты часто говорят, что зарубежная продукция отравлена химикатами и вообще опасна, приводит пример Никулин.

«Продовольственный национализм», согласно мониторингу, проявляется у россиян «с поразительной устойчивостью». В 2015 году, через год после введения российского эмбарго на ввоз сыра и многих других продуктов из Евросоюза и еще нескольких стран, жители страны предпочитали отечественные товары и поддерживали решение властей. И ситуация до сих пор не изменилась.

Предпочтения россиян подтверждают и в продуктовых сетях.

Продукция отечественных производителей, в том числе локальных, зачастую пользуется большой популярностью у покупателей — это своеобразный продовольственный патриотизм. По данным компании, доля российской продукции в ассортименте торговых сетей компании составляет 90%, а по некоторым сегментам доведена до 100%. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)

Русская служба Би-би-си направила также запрос запрос в «Магнит», «Ленту» и «Ашан», ответа не получила.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-46434059/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сколько стоит «продовольственный национализм»

Российские власти неоднократно заявляли, что санкции, введенные Западом против России, а также продуктовое эмбарго, введенное в ответ Россией против Запада, способствуют развитию импортозамещения. Президент страны Владимир Путин на прошлой неделе рассказал иностранным инвесторам и бизнесменам, что в результате в разы выросло производство сельскохозяйственной продукции.

Население, по словам Никулина, также поддержало политику по ограничению импорта продуктов из Европы. Но эксперты указывали, что оно также привело к росту цен на продукты. К примеру, за полтора года действия эмбарго продовольственная инфляция в России достигла почти 29%, подсчитывали в Аналитическом центре при правительстве России.

По данным Росстата, в декабре 2014 года цены на продукты питания выросли более чем на 15% в годовом выражении. По итогам 2015 года продовольственная инфляции замедлилась до 14%. Затем рост цен на продукты совсем замедлился: в 2016 году продукты подорожали на 4,6%, а в 2017 году — чуть более чем на 1%.

Российская продукция не дешевле импортной — это связано и с эффективностью производства и с тем, что государство навязывает производителям дополнительные траты: в цены закладываются проверки, маркировки продукции и прочее, объясняет Наталья Шагайда, заведующая лабораторией аграрной политики Научного направления «Реальный сектор» РАНХиГС.

Дополнительная нагрузка из-за действия эмбарго легла на средний класс и наиболее бедные слои населения, говорит Никулин. Причина в том, что и те, и другие большую часть своих доходов тратят на питание.

Согласно исследованию РАНХиГС, доля тех, кто тратит большую часть доходов на продукты, выросла в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Около 58% россиян заявили, что тратят на питание примерно половину или больше своего месячного дохода. Пятая часть опрошенных тратит на продукты от трети до половины доходов.

По официальным данным Росстата, в 2017 году более половины своих денег на продукты тратили 23,4% населения.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Если больше половины средств люди расходуют на продовольствие — это критический уровень. Эти люди уже не могут удовлетворить остальные свои потребности. У них не хватает средств на жизнь», — пояснил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, который также является автором доклада.

Новость Съеденному верить

При этом доля расходов на продукты питания, согласно докладу, растет на фоне того, что все больше россиян говорят о переходе на самообеспечение. Они выращивают овощи и фрукты на своих огородах. Об этом согласно последнему исследованию заявили 40% опрошенных. Еще 23% признались, что берут продукты у родственников, у которых есть огород.

Это коррелирует с данными о снижении физических объемов покупок продуктов питания. В сентябре 2018 года, согласно данным РАНХиГС, потребление было на 8% ниже, чем в сентябре 2012 года. Фактически потребление снизилось на фоне роста цен и падения доходов последних лет и до сих пор не может восстановиться до докризисного уровня.

Еще в РАНХиГС делают вывод о том, что в рационе россиян слишком много сахара, жирной пищи и хлеба.

При этом россияне довольны качеством своего питания: хорошим его считают 45% населения. Статистика Росстата показывает, что структура потребления населения, которая резко ухудшилась в 2014—2015 годах, в последние годы улучшается: растет потребление овощей и мяса.

По словам Никулина, «пугающие оценки» появляются, когда россиян спрашивают об их знакомых. Половина опрошенных заявила, что за три года количество плохо питающихся семей среди его друзей и знакомых выросло.