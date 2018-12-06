Павианы прожили полгода со свиными сердцами

В некоторых случаях, например при сердечной недостаточности, трансплантация органа — это единственный возможный способ лечения, однако доноров с генетически совместимым тканями всегда не хватает. Пересадка органов от других видов, ксенотрансплантация, обычно используют лишь в исключительных случаях. Она не может надолго улучшить состояние больного, так как организм может отторгать чужеродные ткани.
В новой работе медики протестировали на обезьянах дополнительные приемы, которые должны смягчить иммунный ответ после пересадки. Для трансплантации они использовали сердца специальных генетически модифицированных свиней, в клетках которых синтезировались человеческие версии двух белков: CD46 и тромбомодулина (CD141). Первый блокирует иммунный ответ, который в ином случае повреждает чужеродные клетки, а второй не дает крови после операции свернуться. Дополнительную генетическую модификацию врачи провели для того, чтобы организм свиней не начал производить дисахарид альфа-гал (галактоза-альфа-1,3-галактоза), который покрывает клетки всех млекопитающих, кроме обезьян и человека вместе с ними. Если такой дисахарид попадет вместе с сердцем к павиану, иммунная система обезьяны точно отторгнет орган.
После нескольких попыток на 14 павианах ученые смогли выделить два важнейших шага процедуры. Во-первых, пересаживать нужно сердца, которые не содержались в холодной среде (для трансплантации между людьми это стандартная практика), а находились в машине, постоянно прокачивавшей через них кровь с питательными веществами. Также в ходе работы сердцам свиней нельзя давать чрезмерно распухать в гораздо меньших телах павианов. Для этого кровяное давление обезьян понижали, кроме того, им раньше прекращали давать противовоспалительный препарат кортизон. Другие специальные медикаменты ограничивали рост тромбоцитов.
Всего из пяти обезьян, прошедших через операцию по оптимизированной методике, одну пришлось усыпить из-за осложнений, двое оставались здоровыми в течение трех месяцев, а еще двое — около шести. Ранее подобные животные с чужеродными органами проживали не более двух месяцев.