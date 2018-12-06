Павианы прожили полгода со свиными сердцами

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В некоторых случаях, например при сердечной недостаточности, трансплантация органа — это единственный возможный способ лечения, однако доноров с генетически совместимым тканями всегда не хватает. Пересадка органов от других видов, ксенотрансплантация, обычно используют лишь в исключительных случаях. Она не может надолго улучшить состояние больного, так как организм может отторгать чужеродные ткани.

В новой работе медики протестировали на обезьянах дополнительные приемы, которые должны смягчить иммунный ответ после пересадки. Для трансплантации они использовали сердца специальных генетически модифицированных свиней, в клетках которых синтезировались человеческие версии двух белков: CD46 и тромбомодулина (CD141). Первый блокирует иммунный ответ, который в ином случае повреждает чужеродные клетки, а второй не дает крови после операции свернуться. Дополнительную генетическую модификацию врачи провели для того, чтобы организм свиней не начал производить дисахарид альфа-гал (галактоза-альфа-1,3-галактоза), который покрывает клетки всех млекопитающих, кроме обезьян и человека вместе с ними. Если такой дисахарид попадет вместе с сердцем к павиану, иммунная система обезьяны точно отторгнет орган.

После нескольких попыток на 14 павианах ученые смогли выделить два важнейших шага процедуры. Во-первых, пересаживать нужно сердца, которые не содержались в холодной среде (для трансплантации между людьми это стандартная практика), а находились в машине, постоянно прокачивавшей через них кровь с питательными веществами. Также в ходе работы сердцам свиней нельзя давать чрезмерно распухать в гораздо меньших телах павианов. Для этого кровяное давление обезьян понижали, кроме того, им раньше прекращали давать противовоспалительный препарат кортизон. Другие специальные медикаменты ограничивали рост тромбоцитов.